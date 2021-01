Κόσμος

Κορονοϊός: Θετικός ο Πρόεδρος της Πορτογαλίας

Σε καραντίνα ο Μαρσέλο ντε Σόουζα. Ακύρωσε το πρόγραμμά του, δύο εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Ο Πρόεδρος της Πορτογαλίας, Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, διαγνώστηκε τη Δευτέρα ότι έχει προσβληθεί από τον SARS-CoV-2 και αναγκάστηκε να ακυρώσει όλο το πρόγραμμά του, δύο εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές της 24ης Ιανουαρίου, στις οποίες θεωρείται φαβορί.

Ο αρχηγός του κράτους, ηλικίας 72 ετών, είναι «ασυμπτωματικός» και τέθηκε σε απομόνωση στην πτέρυγα του κτιρίου της Προεδρίας όπου διαμένει στη Λισαβόνα, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες του σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν.

Ο Σόουζα αναμενόταν να πάρει μέρος σήμερα σε τηλεοπτικό debate με αντιπάλους του, αλλά και σε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή λοιμωξιολόγων και εμπειρογνωμόνων για το lockdown, που αναμένεται να ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση την Τετάρτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Προεδρίας, έχουν ενημερωθεί ήδη ο Πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα και η Υπουργός Υγείας, Μάρτα Τεμίδο.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφηκε την ημέρα που η χώρα της Ιβηρικής κατέγραψε τραγικό ρεκόρ 122 θανάτων εξαιτίας της COVID-19 και πάνω από 5.600 μολύνσεις από τον νέο κορονοϊό. Ο συνολικός απολογισμός της πανδημίας ως αυτό το στάδιο ξεπερνά τους 7.900 νεκρούς, ενώ οι μολύνσεις πλησιάζουν πλέον τις 490.000.