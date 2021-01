Κόσμος

Τραμπ - Πενς: Το πρώτο “τετ α τετ” μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρά τις πιέσεις, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δεν επικαλέστηκε την 25η τροπολογία του Συντάγματος για να εκκινήσει τη διαδικασία καθαίρεσης του Τραμπ.

Ο απερχόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο Αντιπρόεδρός του, Μάικ Πενς, συναντήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος.

Επρόκειτο για την πρώτη συνάντησή τους από την περασμένη Τετάρτη, όταν έγινε η εισβολή στο Καπιτώλιο.

Οι δύο άνδρες είχαν μια «καλή συζήτηση», σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Κατά την πηγή αυτή, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει την πρόθεση να παραιτηθεί από το αξίωμά του πριν από το πέρας της θητείας του, την 20ή Ιανουαρίου.

Από την πλευρά του, ο Μάικ Πενς δεν έχει πρόθεση να τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του, επικαλούμενος την 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, δηλώνοντας με τη σύμφωνη γνώμη των σημαντικότερων Υπουργών της Κυβέρνησης ότι δεν είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος «επαναβεβαίωσαν ότι όσοι παραβίασαν τον νόμο και εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, δεν αντιπροσωπεύουν το κίνημα “Πρώτα η Αμερική” που υποστηρίζεται από 75 εκατομμύρια Αμερικανούς», είπε ο αξιωματούχος. «Δεσμεύθηκαν να συνεχίσουν το έργο τους για τη χώρα ως το τέλος των θητειών τους», συμπλήρωσε.

Παρά την ασφυκτική πίεση του ενοίκου του Λευκού Οίκου, ο Μάικ Πενς ξεκαθάρισε την Τετάρτη με επιστολή του, ότι δεν θα εναντιωνόταν ενώπιον του Κογκρέσου στην κύρωση του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών, προκαλώντας την οργή του Τραμπ και των οπαδών του. «Ο Μάικ Πενς δεν είχε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει για να προστατεύσει τη χώρα μας και το Σύνταγμά μας», ξέσπασε ο Τραμπ μέσω Twitter, ενώ ορδές οπαδών του εισέβαλαν στο Καπιτώλιο.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν πλήθος να φωνάζει «Κρεμάστε τον Μάικ Πενς» προ των πυλών του Καπιτωλίου. Έξω από το εμβληματικό κτίριο είχαν στηθεί εξάλλου ικριώματα με κρεμάλες. Οπαδοί του Τραμπ περιφέρονταν στους διαδρόμους του κτιρίου φωνάζοντας ότι ο Αντιπρόεδρος είναι «δειλός», σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.