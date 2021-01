Κόσμος

Κίνα: Έκρηξη σε ορυχείο - Εγκλωβίστηκαν δεκάδες εργάτες

Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει να έρθουν σε επαφή με τους εγκλωβισμένους στις στοές.

(φωτογραφία αρχείου)

Οι Αρχές της Κίνας ανέπτυξαν εσπευσμένα σωστικά συνεργεία σε υπό διάνοιξη ορυχείο χρυσού, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, όπου έχουν παγιδευτεί 22 εργαζόμενοι εξαιτίας έκρηξης, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων “Νέα Κίνα”.

Κατά τις πληροφορίες του πρακτορείου, η έκρηξη έγινε στις 02:00 την Κυριακή στον δήμο Χιτσένγκ, στην επαρχία Σαντόνγκ. Τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν μπορέσει να έρθουν σε επαφή με τους παγιδευμένους εργαζόμενους, διότι η έκρηξη κατέστρεψε το σύστημα επικοινωνίας με την επιφάνεια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.