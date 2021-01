Κόσμος

Ρωσία: Τροχαίο με θύματα στρατιώτες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη ζωή τους έχασαν στο δρόμο οι Ρώσοι στρατιώτες.

(φωτογραφία αρχείου)

Τουλάχιστον τέσσερις Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και ακόμα 20 τραυματίστηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε τη Δευτέρα έξω από τη Μόσχα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, ο οδηγός του στρατιωτικού φορτηγού έχασε τον έλεγχό του και έπεσε πάνω σε κονβόι στρατιωτικών λεωφορείων.

Οι δύο στρατιώτες είχαν ακαριαίο θάνατο και οι άλλοι δύο κατέληξαν στο νοσοκομείο.

Ο αντικυβερνήτης της Μόσχας είπε ότι οι περισσότεροι από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Τα ρωσικά Μέσα μεταδίδουν ότι το κονβόι των λεωφορείων σταμάτησε όταν το προπορευόμενο όχημα έπαθε βλάβη και το μοιραία φορτηγό το χτύπησε από πίσω.