Κοινωνία

Κουρσάρης: Τύχη βουνό είχαν τα παιδιά στο νηπιαγωγείο όπου “έβρεξε” σοβάδες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρές καταγγελίες για τις πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.

Για το απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο 6ο Νηπιαγωγείο της Κέρκυρας, μίλησε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” ο Πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού, Αντώνης Κουρσάρης.

Σε αίθουσα του νηπιαγωγείου έπεσαν σοβάδες, δύο λεπτά αφότου τα παιδιά βγήκαν για διάλειμμα.

Όπως τόνισε ο κ. Κουρσάρης, τα παιδιά είχαν τύχη βουνό, δείχνοντας μάλιστα σε φωτογραφία, το πράσινο καρεκλάκι όπου καθόταν ο 4χρονος γιος του.

Εξήγησε πως δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, καθώς πρόσφατα είχε καταρρεύσει τμήμα ψευδοροφής στον 1ο όροφο.

Κατήγγειλε τις πεπαλαιωμένες σχολικές εγκαταστάσεις στο νησί και τη «διαχρονική αδιαφορία και ανεπάρκεια της τοπικής αυτοδιοίκησης». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «σε πολλές περιπτώσεις τα παιδάκια κάνουν μάθημα στις ίδιες ακριβώς αίθουσες που φοιτούσαν οι παππούδες μας».

Ανέφερε μάλιστα μία περίπτωση, όπου τα κελιά μοναχών σε καθολικό μοναστήρι του 15ου αιώνα έχουν μετατραπεί σε σχολικές αίθουσες.