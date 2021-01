Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός ηλικιωμένων: Τα “SOS” για τα ραντεβού μέσω φαρμακείου

Πώς κλείνουμε ραντεβού για συγγενή που είναι μακριά. Τι πρέπει να προσέξουν όσοι κλείσουν το ραντεβού τους. Απαντήσεις από τον πρ. Παν. Φαρμακευτικού Συλλόγου

Απαντήσεις στα πρακτικά ζητήματα για τον εμβολιασμό των ηλικιωμένων, τα ραντεβού των οποίων άρχισαν να κλείνονται από χθες, έδωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Πρόεδρος Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Α.Βαλτάς.

Το πρώτο και κύριο για όσους θα κλείσουν το ραντεβού τους μέσω του φαρμακοποιού τους είναι να μεταβούν στο φαρμακείο – οι ίδιοι ή κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο- με τον ΑΜΚΑ και ένα τηλέφωνο, κινητό ή σταθερό.

Το φαρμακείο θα τους δώσει τις δύο ημερομηνίες που θα πρέπει να προσέλθουν σε συγκεκριμένο εμβολιαστικό κέντρο.

Το εμβολιαστικό κέντρο προσδιορίζεται από τον Ταχυδρομικό Κώδικα, άρα βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σπίτι του ενδιαφερόμενου.

Όπως εξήγησε ο Α.Βαλτάς, δεν έχουν ανοίξει ακόμα όλα τα εμβολιαστικά κέντρα, κάτι που σημαίνει ότι το ραντεβού μπορεί να κλειστεί και λίγο πιο μακριά από το σπίτι του ηλικιωμένου.

Να σημειωθεί ότι το εμβολιαστικό κέντρο ορίζεται αυτόματα από τον ΤΚ.

Για την περίπτωση των ανθρώπων που είναι κατάκοιτοι δεν υπάρχει ακόμα απάντηση στο πώς θα γίνει να εμβολιαστούν. Σε απάντηση που έδωσαν παράγοντες του υπουργείου Υγείας σχετικά με το ζήτημα, είπαν ότι «εξετάζεται το πώς θα ξεκαθαρίσει, αφού υπάρχουν πολλές περιπτώσεις».

«Όταν μας ζητήθηκε να συμμετέχουμε στην προσπάθεια, δεν περιμέναμε τέτοια ανταπόκριση», δήλωσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, λέγοντας ότι, «αυτό που ρωτά η πλειονότητα είναι αν θα κάνουμε εμείς το εμβόλιο».

Τέλος, επεσήμανε ότι, το βασικότερο που θα πρέπει να προσέξει όποιος κλείσει το ραντεβού είναι ότι η ώρα του μπορεί να αλλάξει έως και 72 ώρες πριν πραγματοποιηθεί.