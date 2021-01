Παράξενα

Απίστευτο: Σε δημοτικό σχολείο έβγαλαν τα θρανία έξω κι έκαναν μάθημα στην αυλή (βίντεο)

Ποιος ήταν ο λόγος που οδήγησε σε αυτήν την πρωτοβουλία, προκειμένου - λόγω κορονοϊού - να αποτραπεί ο συνωστισμός μέσα σε σχολική αίθουσα.