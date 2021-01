Αθλητικά

Κορονοϊός: Κλείνει το κολυμβητήριο “Καπαγέρωφ”

Αθλήτρια διαγνώστηκε θετική. Σταματούν οι προπονήσεις. Απολύμανση στο κλειστό κολυμβητήριο του Πειραιά.

Το κολυμβητήριο “Καπαγέρωφ” θα μείνει για τις επόμενες ημέρες κλειστό. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, στο Εθνικό κολυμβητήριο του Πειραιά θα σταματήσουν οι προπονήσεις, καθώς μία πολίστρια βρέθηκε θετική στον κορονοϊό.

Μετά την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ξεκίνησαν οι προπονήσεις σε πόλο, βόλεϊ και χάντμπολ, με την απαραίτητη προϋπόθεση όλα τα μέλη να υποβάλλονται σε τεστ COVID-19.

Σε έναν από τους ελέγχους μια αθλήτρια ήταν θετική, με αποτέλεσμα να ακολουθηθεί το πρωτόκολλο. Που σημαίνει ότι το κολυμβητήριο θα κλείσει για λίγες ημέρες και θα πρέπει να γίνει απολύμανση, ενώ η αθλήτρια έχει ήδη μπει σε κατ’ οίκον περιορισμό.