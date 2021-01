Υγεία - Περιβάλλον

Politico: πιστοποιητικό εμβολιασμού προτείνει ο Μητσοτάκης

Τι αναφέρει στη επιστολή που έστειλε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Πως και που θα χρησιμοποιείται.

Την εισαγωγή ενός πιστοποιητικού εμβολιασμού για τη «διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων που έχουν εμβολιαστεί κατά της Covid-19», πρότεινε η ελληνική κυβέρνηση στην Ε.Ε., σύμφωνα με πληροφορίες του Politico.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας την «επείγουσα ανάγκη να υιοθετηθεί από την Ε.Ε. μια κοινή αντίληψη για το πώς πρέπει να δομηθεί ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού έτσι ώστε να γίνει αποδεκτό σε όλα τα κράτη – μέλη».

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό «η διασφάλιση της ταχύτερης δυνατής αποκατάστασης της ελεύθερης κυκλοφορίας είναι, αναγκαστικά, θεμελιώδης προτεραιότητα για όλους μας».

Παράλληλα, το Politico σημειώνει πως αν και η Ελλάδα «δεν πρόκειται να καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό ή προϋπόθεση για τα ταξίδια, τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί πρέπει να είναι ελεύθερα να ταξιδεύουν».

Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι «αυτό (το πιστοποιητικό εμβολιασμού) θα προσφέρει επίσης ένα κίνητρο για να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες ενθαρρύνονται να προχωρήσουν σε εμβολιασμό» και αναφέρει ότι «αυτό μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά η μακρά εμπειρία που έχουμε για την ανάπτυξη ενός κοινού Εντύπου Εισερχομένων Επιβατών (PLF) κατέστησε σαφές ότι είναι επείγουσα η ανάγκη για υψηλού επιπέδου κινητοποίηση σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να προχωρήσουν τα πράγματα».

Στο δημοσίευμα σημειώνεται χαρακτηριστικά πως οι ηγέτες της Ε.Ε. θα πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη στις 21 Ιανουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία ο Έλληνας πρωθυπουργός επιθυμεί να συζητηθεί το θέμα.

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης εκφράζει την ελπίδα ώστε το ζήτημα να προωθηθεί διεθνώς, γεγονός που θα «συνέβαλλε στην αποκατάσταση της κινητικότητας σε παγκόσμια κλίμακα, κάτι που αποτελεί το θεμέλιο και για την αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας σε επίπεδα προ πανδημίας».