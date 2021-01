Υγεία - Περιβάλλον

Γεωργαντάς στον ΑΝΤ1: Κανένας δεν θα μείνει χωρίς εμβόλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον εμβολιασμό κατάκοιτων και κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών. Διευκρινίσεις για το κλείσιμο του ραντεβού.

Διευκρινίσεις για το σύστημα που άνοιξε χθες, ώστε να κλείσουν ραντεβού για τον εμβολιασμό τους έδωσε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς.

Κάνοντας σαφές ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να εμβολιαστούν όλοι, όσοι θέλουν, εξήγησε κατ’αρχάς ότι, το ραντεβού για τα άτομα άνω των 85 μπορούν να κλειστούν από τρίτο άτομο, χωρίς εξουσιοδότηση.

Ειδικότερα για όσους δεν μπορούν λόγω της κατάστασης της υγείας τους να μετακινηθούν, αν για παράδειγμα είναι κατάκοιτοι, εξήγησε ότι, θα υπάρξουν ειδικές ανακοινώσεις και προγραμματισμός από το Υγείας, σε δεύτερη φάση.

Οι πολίτες άνω των 85 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση θα λάβουν το sms με την ώρα και τον τόπο του ραντεβού τους. Στην περίπτωση και μόνο που συμφωνούν, θα πρέπει μέσα σε 72 ώρες να απαντήσουν πως το επιβεβαιώνουν. Διαφορετικά το ραντεβού χάνεται.

Στην περίπτωση που κάποιος θέλει να αλλάξει την ώρα και τον τόπο του ραντεβού, δεν ισχύει το όριο των 72 ωρών και το ραντεβού μπορεί να αλλαχθεί μέσω του ΚΕΠ, του φαρμακείου ή της πλατφόρμας για τον εμβολιασμό.

Όσο αφορά στα εμβολιαστικά κέντρα, στην πλήρη ανάπτυξή τους θα είναι 1018, τα οποία όμως προς το παρόν δε λειτουργούν στο σύνολό τους.

Ο υφυπουργός επίστησε την προσοχή στον ΤΚ που δηλώνεται – βάσει του οποίου γίνεται ο προσδιορισμός του εμβολιαστικού κέντρου του ενδιαφερόμενου – καθώς υπάρχουν περιπτώσεις που λόγω λάθους έχει οριστεί κέντρο πιο μακριά από το κοντινότερο.

Τονίζοντας ότι, «και τα 1018 εμβολιαστικά κέντρα θα λειτουργήσουν», ανακοίνωσε πως, «για τα μικρά νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές θα υπάρξουν κινητές μονάδες», ενώ εξήγησε πως όλα τα Κέντρα Υγείας της χώρας έχουν γίνει εμβολιαστικά κέντρα.

«Κανένας δεν θα μείνει χωρίς εμβόλιο», επεσήμανε.