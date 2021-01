Αθλητικά

ΝΒΑ: άνετη νίκη για τους Μπακς στην επιστροφή του Αντετοκούνμπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Greek Freak ήταν ο πρώτος σκόρερ για τα «Ελάφια» αν και αγωνίστηκε μόλις 27 λεπτά, γιατί φορτώθηκε νωρίς με φάουλ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε μετά την απουσία ενός παιχνιδιού λόγω ενός μικρού τραυματισμού στην πλάτη και σημείωσε 22 πόντους καθώς το Μιλγουόκι επικράτησε του Ορλάντο με 121-99 και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 7-4.

Ο Giannis αγωνίστηκε για 27 λεπτά καθώς φορτώθηκε νωρίς με φάουλ και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους (6/12 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/7 βολές), 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ.

Πολύ καλοί για τους Μπακς ήταν οι Κρις Μίντλετον και Μπόμπι Πόρτις που σημείωσαν από 20 πόντους ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για 11 λεπτά και είχε απολογισμό 2 πόντους (1/2 δίποντα), 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Όσον αφορά στο Ορλάντο, πρώτος σκόρερ ήταν ο Νικολα Βούτσεβιτς με 28 πόντους (7/15 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 2/2 βολές), 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ ενώ ο Ααρον Γκόρντον είχε 21 πόντους.

Επόμενοι αγώνες για τους Μπακς στο Ντιτρόιτ (ξημερώματα 14ης Ιανουαρίου στις 02:00 ώρα Ελλάδας), εντός με τους Μάβερικς (ξημερώματα 15ης στις 02:30), στο Μπρούκλιν (ξημερώματα 19ης στις 02:30), εντός με τους Λέικερς (ξημερώματα 22ης στις 02:30) και ξανά εντός με τους Γουίζαρντς.