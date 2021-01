Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Λινού στον ΑΝΤ1: Να ανοίξουν τα μικρά καταστήματα με ραντεβού (βίντεο)

Εμβολιασμό και σε εξωτερικούς χώρους, πρότεινε η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας. Πώς σχολίασε εικόνες συνωστισμού.

Υπέρ της επαναλειτουργίας των μικρών καταστημάτων, με αυστηρά μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού, τάχθηκε η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Αθηνά Λινού, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

Συγκεκριμένα, πρότεινε να ανοίξουν τα μικρά καταστήματα με ραντεβού, διευκρινίζοντας πως προϋπόθεση είναι να έρχεται σε επαφή μόνο ένας πελάτης με έναν εργαζόμενο, προκειμένου να μην υπάρχει συνωστισμός. Εξήγησε πως, ούτως ή άλλως, οι μικρές επιχειρήσεις είναι αυτές που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα εξαιτίας της πανδημίας.

Αντίθετα, εξέφρασε την άποψη ότι δεν πρέπει επί του παρόντος να ανοίξουν τα μεγάλα καταστήματα, όπου θα βρεθεί μεγαλύτερος αριθμός ατόμων στον ίδιο χώρο.

«Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα στους κλειστούς χώρους», υπογράμμισε η κυρία Λινού. Κληθείσα να σχολιάσει εικόνες συνωστισμού που παρατηρήθηκαν έξω από τράπεζα στην Ηλεία, είπε πως είναι επικίνδυνος. Ωστόσο, συμπλήρωσε πως ο κίνδυνος είναι μικρότερος από ό,τι θα ήταν εάν έστω και λιγότερα άτομα βρίσκονταν μαζί μέσα στο υποκατάστημα της τράπεζας.

Αξιοσημείωτη ήταν επίσης η εισήγηση της Καθηγήτριας Επιδημιολογίας να εξεταστεί η διενέργεια εμβολιασμών και σε εξωτερικούς χώρους, εφόσον εξασφαλιστεί βέβαια επαρκής αριθμός δόσεων από τις Αρχές.

Τέλος, η Αθηνά Λινού δεν έκρυψε την αγωνία της για την επιδημιολογική εικόνα στη χώρα, αναμένοντας μία καλύτερη εικόνα από την πραγματοποίηση περισσότερων τεστ ανίχνευσης του ιού.