Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο AstraZeneca: Κατάθεση αίτησης στον ΕΜΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπό την κρίση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων βρίσκεται πλέον το εμβόλιο που αναπτύχθηκε στην Οξφόρδη.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε ότι έλαβε αίτηση της εταιρείας για την έγκριση του εμβολίου που ανέπτυξε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης κατά της Covid-19.

Η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή διευκρινίζει ότι θα εξετάσει την αίτηση με ταχείς ρυθμούς.

Γνωμοδότηση για την υπό όρους έγκριση κυκλοφορίας μπορεί να εκδοθεί μέχρι τις 29 Ιανουαρίου κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του EMA, αναφέρεται στη ανακοίνωση του οργανισμού.

Ο EMA διευκρινίζει επίσης ότι κατά την συνεχόμενη αξιολόγηση του εμβολίου, επεξεργάσθηκε δεδομένα από τις συνεχιζόμενες κλινικές δοκιμές στην Βρετανία, την Βραζιλία και την Νότια Αφρική. Επιπλέον ενημέρωση παρασχέθηκε από την AstraZeneca έπειτα από αίτημα της CHMP και τα επιπλέον στοιχεία μελετώνται.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την αίτηση της Astra Zeneca για άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για το εμβόλιο κατά της COVID.

Ειδικότερα η Στέλλα Κυριακίδου αναφέρει ότι «η αίτηση για άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για το εμβόλιο #COVID19 από την AstraZeneca προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων σήμερα είναι ένα ευπρόσδεκτο βήμα στις προσπάθειές μας να εξασφαλίσουμε πιο ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια.Θα ακολουθήσει ταχεία αξιολόγηση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας».