Η Σάκκαρη “λύγισε” κόντρα στη Σαμπαλένκα

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην εξαιρετικά φορμαρισμένη αντίπαλο της.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να προκριθεί στον τελικό του Άμπου Ντάμπι, καθώς ηττήθηκε στα από την Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-0 (6-3 και 6-2).

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο σερβίς, προηγήθηκε με 2-1, αλλά η Σαμπαλένκα ανέβηκε στη συνέχεια και το καθοριστικό μπρέικ άλλαξε τη ροή του αγώνα.

Η Σαμπαλένκα θα αντιμετωπίσει στον τελικό τη νικήτρια του ζευγαριού Κόστιουκ - Κουντερμέντοβα.