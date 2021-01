Αθλητικά

F1: οριστική αναβολή γκραν πρι

Ποιοι αγώνες αναβλήθηκαν και πότε θα ξεκινήσει η νέα σεζόν.

Η εκτελεστική επιτροπή της F1 ανακοίνωσε την αναβολή των γκραν πρι σε Κίνα και Αυστραλία, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Έτσι η νέα σεζόν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της F1 θα εκκινήσει από το γκραν πρι του Μπαχρέιν στις 28 Μαρτίου.

Το γκραν πρι της Ίμολα θα είναι ο δεύτερος αγώνας, από τους 23 συνολικά της φετινής σεζόν, στις 18 Απριλίου.