Κοινωνία

Κεραμέως: πρακτικές δυσκολίες για λειτουργία μόνο της Γ’ Λυκείου

Τι είπε η Υπουργός Παιδείας για την επιστροφή των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις σχολικές αίθουσες. Πως θα γίνει η χειμερινή εξεταστική στα Πανεπιστήμια.

«Χθες ήταν μια ημέρα χαράς. Επισκέφθηκα δύο σχολεία και μπορούσε κανείς να δει τη χαρά ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των παιδιών. Τα μέτρα και την προηγούμενη περίοδο και τώρα τηρούνται υποδειγματικά στα σχολεία και με πρώτους τους μαθητές. Έχουν συμμορφωθεί απόλυτα και στα νέα μέτρα.

Επειδή το θέμα του συγχρωτισμού των γονέων είναι κάτι που είχαμε συζητήσει με την επιτροπή των ειδικών προτείναμε δύο λύσεις, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από την επιτροπή και εφαρμόστηκαν από χθες. Και είναι η κλιμακούμενη ώρα προσέλευσης και αναχώρησης των παιδιών, να μην φτάνουν όλοι ταυτόχρονα και το δεύτερο είναι όσα σχολεία έχουν πάνω από μία εισόδους να χρησιμοποιούνται», δήλωσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στον «Realfm 97,8».

«Έχουμε δημιουργήσει μια πλατφόρμα για δωρεάν τεστ Covid για εκπαιδευτικούς, έχει χρησιμοποιηθεί από την προηγούμενη εβδομάδα», σημείωσε στη συνέχεια.

«Αναμένουμε τις εισηγήσεις των ειδικών σχετικά με τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, τονίζω όμως ότι υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες στο να λειτουργήσει μόνη της η Γ' Λυκείου, καθώς οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν και στην Α' και στην Β' Λυκείου. Σε κάθε περίπτωση θα συζητηθεί όπως κάνουμε για κάθε απόφαση που αφορά στην Παιδεία», τόνισε η Υπουργός Παιδείας.

«Έτοιμοι είμαστε αλλά χρειάζονται κάποιες ημέρες για να αναλάβουν υπηρεσία οι εκπαιδευτικοί. Επιχειρησιακά είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσουν Γυμνάσια και Λύκεια, όταν μας το υποδείξει η επιτροπή», πρόσθεσε η κυρία Κεραμέως.

«Η εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου θα γίνει εξ αποστάσεως στα Πανεπιστήμια, αναμένουμε να συζητηθεί με την επιτροπή το θέμα του πώς θα συνεχίσουμε για το εαρινό εξάμηνο», ολοκλήρωσε η κυρία Κεραμέως.