Κοινωνία

Σύλληψη φυγόποινου με έξι καταδίκες

Βαριές οι καταδίκες σε βάρος του συλληφθέντα.

Στα χέρια αστυνομικών της Σκύδρας έπεσε 35χρονος φυγόποινος, εις βάρος του οποίου εκκρεμούν έξι καταδικαστικές αποφάσεις από δικαστήρια της βόρειας Ελλάδας.

Όπως έγινε γνωστό, μεταξύ αυτών είναι δύο αποφάσεις Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων του Κιλκίς, με τις οποίες τιμωρήθηκε αντιστοίχως σε ποινές κάθειρξης 24 και 8 ετών (και επιπλέον 23 μηνών), για σωματεμπορία και -κατά περίπτωση- για βιασμό, μαστροπεία, συμμορία και παράνομη κατακράτηση.

Οι υπόλοιπες τέσσερις καταδίκες του συνδέονται με πράξεις όπως σωματικές βλάβες, απειλή κ.ά. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμεί εναντίον του ένταλμα σύλληψης από τον ανακριτή Αθηνών.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών.