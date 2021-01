Αθλητικά

Κορονοϊός – ΝΒΑ: προβληματισμός κι ανησυχία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες παίκτες είναι "εκτός" λόγω των πρωτοκόλλων υγείας, ωστόσο υπάρχει "φράγμα" για διακοπή του πρωταθλήματος.

O κορονοϊός προβληματίζει και ανησυχεί το ΝΒΑ, αλλά προς το παρόν δεν προκαλεί σκέψεις για διακοπή της σεζόν. «Δεν υπάρχουν σχέδια για διακοπή της σεζόν και θα συνεχίσουμε να καθοδηγούμαστε από τους ειδικούς και τα πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας», τόνισε ο εκπρόσωπος του ΝΒΑ Μάικ Μπας στο ESPN, θεωρώντας ότι αν σταματήσει, θα υπάρχουν περισσότερα κρούσματα καθώς οι παίκτες είναι λιγότερο ελεγχόμενοι.

«Είμαστε αισιόδοξοι για τη βελτίωση που θα έχουμε το Φεβρουάριο, έχοντας περάσει τις χειρότερες μέρες τον Ιανουάριο», διαβεβαίωσε πρόσφατα ο επίτροπος Ανταμ Σίλβερ. Αυτήν τη στιγμή, υπάρχουν 30 παίκτες από 13 ομάδες που βρίσκονται εκτός, λόγω πρωτοκόλλων υγείας και όλα δείχνουν ότι ο αριθμός θα αυξηθεί, όπως σημειώνει σε σχετική της ανάλυση η ισπανική εφημερίδα Marca.

Τις τελευταίες ημέρες, τρία παιχνίδια έχουν αναβληθεί, όπως συνέβη στις 23.12 και με τον αγώνα Ρόκετς-Θάντερ, τη δεύτερη ημέρα, μετά από ένα ξέσπασμα κρουσμάτων στο Χιούστον. Οι Σέλτικς έχουν αυξημένα κρούσματα, το Ντάλας που είχε τέσσερις παίκτες σε απομόνωση, ανακοίνωσε και νέα κρούσματα, οι Σίξερς απέφυγαν να αναβάλουν το παιχνίδι τους εναντίον των Νάγκετς αλλά έπρεπε να παίξουν (και να χάσουν) με επτά, επειδή είχαν επίσης τραυματισμούς.

Με ένα πρόγραμμα 72 παιχνιδιών, οι ομάδες παίζουν τέσσερα ματς την εβδομάδα. Αποφασίστηκε συνάντηση μεταξύ του NBA και της ένωσης παικτών για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου υγείας κατά του COVID-19 και μία ακόμα με τους γενικούς διευθυντές των ομάδων.

Να σημειωθεί ότι έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα μόνο για το πρώτο μέρος της σεζόν, έως τις 5 Μαρτίου, όταν θα πραγματοποιηθεί η διακοπή για το All Star. Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ κατέγραψαν το χειρότερο αριθμό θανάτων από κορονοϊό σε μια μέρα από την έναρξη της πανδημίας τον Μάρτιο: πάνω από 4.000 και επιπλέον 280.000 νέα κρούσματα.