Life

“Special Report”: Ο Βασίλης Κικίλιας και η απειλή για το ελαιόλαδο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια εκ βαθέων εξομολόγηση του Υπ. Υγείας για την διαχείριση της πανδημίας και μια έρευνα για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην καλλιέργεια της ελιάς.

Απόψε, στις 23:30 στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή “Special Report”, με τον Τάσο Τέλλογλου, τον Αντώνη Φουρλή και την Μαρία Σαράφλου….

«Ο Υπουργός Υγείας στο “Special Report”»

Ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, σε μία αποκλειστική συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στην ομάδα του «Special Report».

Την ώρα που η μεγάλη επιχείρηση εμβολιασμού κατά του κορονοϊού βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα μας, και καθώς το απειλητικό «τρίτο κύμα» της πανδημίας, ήδη, σαρώνει τις ΗΠΑ και πολλά ευρωπαϊκά κράτη, ο Έλληνας υπουργός Υγείας δίνει τις δικές του απαντήσεις σχετικά με την επάρκεια και διανομή των εμβολίων, την ετοιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τα λάθη και τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης, αλλά και την «καυτή καρέκλα» του υπουργείου του.

Ο Τάσος Τέλλογλου, ο Αντώνης Φουρλής και η Μαρία Σαράφογλου θέτουν, από κοινού, καίρια ερωτήματα στον Βασίλη Κικίλια, σε μία συνέντευξη που θα συζητηθεί.

«Χωρίς λάδι»;

Το ελληνικό ελαιόλαδο ταξιδεύει, εδώ και αιώνες, σε όλο τον κόσμο ως ένα από τα κύρια εξαγωγικά προϊόντα της ελληνικής γης. Η ελαιοκαλλιέργεια βρίσκεται τα τελευταία χρόνια, όμως, αντιμέτωπη με έναν αόρατο, ισχυρό εχθρό. Το «Special Report» ερευνά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην αγροτική παραγωγή του πιο αναγνωρίσιμου ίσως ελληνικού διατροφικού προϊόντος: της ελιάς.

Η Φωτεινή Νάσσου ταξιδεύει στην Κρήτη και την Πελοπόννησο και συνομιλεί με παραγωγούς που έχουν δει το άσχημο «πρόσωπο» της αλλαγής του κλίματος να καταστρέφει τη σοδειά τους και τα έσοδά τους. Την ώρα μάλιστα που η «κλιματική κρίση» -όπως την χαρακτηρίζει μιλώντας στην εκπομπή ο μέχρι πρότινος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και νυν υπουργός Περιβάλλοντος, Κωνσταντίνος Σκρέκας- απειλεί την ελληνική παραγωγή, μεταθέτοντας βορειότερα την καλλιέργεια, κυριαρχεί ένα ερώτημα: τι μπορεί να γίνει για να μη μείνει η Ελλάδα χωρίς λάδι;

«Special Report» - Κάθε Τρίτη, στις 23:30, στον ΑΝΤ1

#SpecialReportGR

Facebook: SpecialReportGR

Twitter: SpecialReportGR

Instagram: specialreportgr