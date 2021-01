Κοινωνία

Ταγκαλέγκας: βιάστηκε η Πολιτική Προστασία για το lockdown στην Βοιωτία

Τι είπε ο δήμαρχος Λεβαδέων για την παρουσία του σε λειτουργία την ημέρα των Θεοφανίων, όπου ιερείς δεν τηρούσαν τα μέτρα προστασίας.

Ο δήμαρχος Λεβαδέων, Ιωάννης Ταγκαλέγκας, επιβεβαίωσε επιβεβαίωσε την παρουσία του στον Μητροπολιτικό ναό της Λιβαδειάς, την ημέρα των Θεοφανίων, μαζί με έναν συνεργάτη του και ανέφερε ότι ήταν προσωπική του επιλογή να παραβρεθεί στον εορτασμό φορώντας μάσκα και τηρώντας τις αποστάσεις, όπως διευκρίνισε.

Για το γεγονός ότι εντός του ναού, υπήρχαν ιερείς που δεν τήρησαν ούτε τα μέτρα προστασίας, ο δήμαρχος Λεβαδέων σχολίασε πως πρόκειται για μια συνηθισμένη εικόνα στους κόλπους της εκκλησίας.

Όσον αφορά στην απόφαση της Πολιτικής Προστασίας να επιβληθεί από σήμερα το πρωί και μέχρι τις 18 Ιανουαρίου σκληρό lockdown, ο κ. Ταγκαλέγκας, θεωρεί ότι η απόφαση ίσως ήταν βιαστική.

«Ίσως βιάστηκαν, ίσως είδαν κάτι άλλο» ανέφερε, προσθέτοντας ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή έχουν εντοπιστεί 20 ενεργά κρούσματα, τέσσερις νοσηλεύονται στο νοσοκομείο κι οι άλλοι 16 έχουν τεθεί σε καραντίνα.

Ο κ. Ταγκαλέγκας, προέβη στην παραπάνω δήλωση με αφορμή τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε τοπικές ιστοσελίδες, οι οποίες τον έδειχναν παρόντα στη λειτουργία των Θεοφανίων, λίγες ημέρες δηλαδή πριν την αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου στην περιοχή.

