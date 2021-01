Οικονομία

Αχτσιόγλου: η κυβέρνηση μεθοδεύει εν κρυπτώ πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για δεκάδες χιλιάδες πλειστηριασμούς, που συνδέονται με τον Νόμο Κατσέλη, κάνει λόγο η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ.

Η βουλευτής Επικρατείας και τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, σε ανακοίνωση της υποστηρίζει ότι «η κυβέρνηση μεθοδεύει εν κρυπτώ 35.000 πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας» και επισημαίνει ότι «δεκάδες χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη (νόμος 3869/2010) και προστατεύονται παρότι η υπόθεσή τους δεν έχει ακόμη εκδικαστεί, κινδυνεύουν σε λίγες μέρες χωρίς καμία ευθύνη τους να χάσουν την προστασία της πρώτης κατοικίας τους και να οδηγηθούν σε πλειστηριασμούς, με σαφή μεθόδευση της κυβέρνησης, κατ’ απαίτηση των τραπεζών».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης της, η κυρία Αχτσιόγλου υπιστηρίζει ότι «η κυβέρνηση έδωσε μια ασφυκτική προθεσμία στους πολίτες να υποβάλουν εκ νέου αιτήσεις σε πλατφόρμα με σειρά δικαιολογητικών, που θα έπρεπε να συγκεντρώσουν από τις δημόσιες υπηρεσίες που υπολειτουργούν εν μέσω λοκ-ντάουν, πράγμα αντικειμενικά αδύνατο. Το αποτέλεσμα είναι ότι σε 3 ημέρες η προθεσμία λήγει, και από τους 40.000 ανθρώπους έχουν κατορθώσει να υποβάλουν οριστικές αιτήσεις μόλις 4.400.

Η κυβέρνηση εν πλήρει συνειδήσει επιλέγει μετά τις 15 Ιανουαρίου να οδηγήσει πάνω από 35.000 πολίτες και νοικοκυριά εκτός προστασίας, με αποτέλεσμα αυτομάτως τα σπίτια τους να μπορούν να πλειστηριαστούν».

Και καταλήγει η ανακοίνωση της τομεάρχη Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, «μετά τον νέο πτωχευτικό που οδηγεί σε γενικευμένη πτώχευση το σύνολο των πολιτών που οφείλουν, η κυβέρνηση επιχειρεί εν κρυπτώ να πετάξει εκτός προστασίας και όσους πολίτες είχαν προσφύγει στο νόμο Κατσέλη. Απαιτούμε τώρα να μπει τέλος στην απαράδεκτη αυτή κυβερνητική μεθόδευση που απειλεί περισσότερες από 35.000 κύριες κατοικίες πολιτών».