Πολιτισμός

“Chocolate Cake And Ice Cream": η συγκινητική ιστορία πίσω από την ταινία (εικόνες)

Τι εξομολογήθηκε ο Steve Cowden για την μικρού μήκους ταινία κινούμενων σχεδίων.

Δυο τριχωτοί χαρακτήρες – ένα καφετί σκυλάκι (Chocolate Cake) κι ένα κάτασπρο γατάκι (Ice Cream) –, ένα τραγούδι που δεν το βγάζεις εύκολα απ' το μυαλό και μια φιλία είναι τα «υλικά» που χρειάστηκε ο Steve Cowden για την αξιολάτρευτη καινούργια μικρού μήκους ταινία κινούμενων σχεδίων.

O Αμερικανός καλλιτέχνης γραφιστικής τέχνης μίλησε στο Bored Panda για το «Σοκολατένιο Κέικ και Παγωτό» το οποίο, όπως εξήγησε, γεννήθηκε καθώς η οικογένειά του πενθούσε τον απρόσμενο θάνατο του ανιψιού του τον Δεκέμβριο που μας πέρασε.

Το γεύμα μετά τον θάνατο του ανιψιού έγινε «στο ράντσο του μπαμπά μου, στο Ιλινόις. Οι περισσότεροι από τους επισκέπτες που είχαν έρθει από άλλα μέρη είχαν φύγει».

Ξαφνικά, ο γιος του Steve, ο Trent, άρχισε να παίζει στο πιάνο έναν σκοπό όλο συναίσθημα και επί τόπου αυτοσχεδίαζε τους στίχους. «Ο δίδυμος αδερφός μου, ο Scott, άρχισε κι αυτός να τραγουδά τα λόγια του “Chocolate Cake and Ice Cream”. Μόλις είχαμε φάει επιδόρπιο και τραγουδούσε τα χαζά λόγια, νομίζω για να ελαφρύνει η καρδιά του» είπε ο καλλιτέχνης από την πόλη Lake Oswago στην Πολιτεία του Όρεγκον.

Ο ίδιος ήταν πάνω με τη μητέρα του, ακούγοντας όμως το τραγούδι έσπευσε κάτω να συμμετάσχει κι αυτός: «όλοι τραγουδούσαμε μαζί. Κατά κάποιον τρόπο ήταν μαγικό και έμοιαζε να μας βοηθά».

Ο Steve γύρισε στο Όρεγκον, αλλά το τραγουδάκι τού είχε κολλήσει. Πηγαίνοντας στη δουλειά του, άρχισε να το τραγουδά και να προσθέτει στίχους. «Ως ότου να φτάσω στη δουλειά – περίπου 40 λεπτά στο τιμόνι –, το τραγούδι ήταν πλήρες, αλλά πολύ άτεχνο». Την τελική εκδοχή, την έπαιξε μετά τα Χριστούγεννα, με τον γιο του στο παλιό τους πιάνο, «ελαφρώς ακούρδιστο» όπως το πιάνο του πατέρα του. Το τραγούδι ήταν τόσο πιασιάρικο που αμέσως σκέφτηκε να το κάνει μικρού μήκους ταινία κινούμενων σχεδίων.

«Το συναίσθημα της απώλειας και του αποχωρισμού οδήγησε την σκέψη μου σ' έναν σκύλο και μια γάτα, τη φιλία τους και τα δύσκολα που έζησαν» εξομολογήθηκε ο Steve Cowden. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν απίστευτη: «Τόσοι πολλοί μου έγραψαν ότι έχυσαν δάκρυα ευτυχίας. Πολλοί έγραψαν ότι φώτισε τη μέρα τους» πρόσθεσε.