Κοινωνία

Διαμαρτυρία φοιτητών κατά της πανεπιστημιακής αστυνομίας (εικόνες)

Η συγκέντρωση έγινε την ώρα που συνεδρίαζε η σύγκλητος του πανεπιστημίου. Τα αιτήματα των φοιτητών.

Διαμαρτυρία έξω από την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ πραγματοποίησαν φοιτητές, την ώρα που συνεδρίαζε η σύγκλητος του πανεπιστημίου.

Αίτημά τους να ληφθεί καταδικαστική απόφαση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας Κεραμέως για την ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας, τις επικείμενες διαγραφές των φοιτητών και τη θέσπιση ελάχιστης βάσης εισαγωγής.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας καλούν σε κινητοποίηση την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου στις 12:00, στα Προπύλαια.