Πολιτική

Κοντοζαμάνης: παραποιήθηκε η δήλωση μου για τις ευθύνες γιατρών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η κυβέρνηση επιρρίπτει αλλού τις ευθύνες της» υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Καθόλου ωραίο αυτό που είπε ο Κοντοζαμάνης», δηλώνει η Παγώνη.

«Ουδέποτε αναφέρθηκα σε ευθύνες ιατρών. Πρόκειται για παραποίηση και ψεύδη και είναι ανυπόστατα και λυπάμαι που κάποιοι το αναπαράγουν», απάντησε μέσω του «ΘΕΜΑ 104,6» ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης για τη δήλωση που δημιούργησε έντονες αντιδράσεις στους γιατρούς. Όπως εξήγησε, οι γιατροί όλο αυτό το διάστημα δίνουν μάχη και είναι στην πρώτη γραμμή.

«Πιστεύω ότι υπήρξε μια παρεξήγηση από έναν τίτλο που αναφέρθηκε στις δηλώσεις που έκανα χωρίς να γίνεται σαφής αναφορά», υπογράμμισε ο κ. Κοντοζαμάνης.

Μιλώντας για το επιδημικό κύμα στη χώρα μας, τόνισε ότι παρατηρείται μείωση των κρουσμάτων αλλά και των εισαγωγών στα νοσοκομεία.

Ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε, ωστόσο, ότι δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός και να τηρούνται τα μέτρα. Άλλωστε όπως είπε «θα δούμε τις επόμενες ημέρες τα αποτελέσματα των εορτών».

«Το σύστημα Υγείας άντεξε», τόνισε ο κ. Κοντοζαμάνης μιλώντας για το ΕΣΥ προσθέτοντας ότι προετοιμάζεται μπροστά στο ενδεχόμενο ενός τρίτου κύματος. «Είδαμε τι έγινε στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, ασθενείς διακομίζονταν σε άλλες χώρες. Εμείς αντέξαμε κανένας ασθενής δεν έμεινε χωρίς φροντίδα», είπε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας για το ΕΣΥ, υπογράμμισε πώς έγιναν προσλήψεις 7000 επικουρικών, προκηρύχθηκαν κι άλλες ΜΕΘ και συνεχίζουμε όπως είπε ο κ. Κοντοζαμάνης το σχέδιο ανάπτυξης στο Σύστημα υγείας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, για την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, να γίνει η παραγωγή του εμβολίου στη χώρα μας, ο αναπληρωτής υπουργός σχολίασε πώς «η παραγωγή του δεν είμαι μια εύκολη διαδικασία. Χρειάζονται επενδύσεις και να έχεις πρόσβαση στην πρώτη ύλη». Ενώ, απέρριψε τα όσα λέγονται για συμφωνία της Γερμανίας και της Κύπρου με άλλα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση εμβολίων.

ΣΥΡΙΖΑ: η Κυβέρνηση επιρρίπτει αλλού τις ευθύνες της

Η αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Τάνια Καραγιάννη, σχολιάζοντας τις διευκρινίσεις του υφυπουργού Υγείας, αναφέρει ότι: Οι μέχρι πρότινος “ήρωες”, οι άνθρωποι που με προσωπικό κόστος αγωνίζονται στην πρώτη γραμμή για να σώσουν ζωές, οι νοσοκομειακοί γιατροί, κατηγορούνται σήμερα από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη ως υπαίτιοι για τους θανάτους από κορονοϊό εκτός ΜΕΘ, που φτάνουν έως και το 80%!

Οι ίδιοι μιλούν πλέον ανοιχτά για μεθόδευση. Καταγγέλλουν ότι η Κυβέρνηση αγνοεί προκλητικά από τον Φεβρουάριο τις προειδοποιήσεις και τα αιτήματά τους για ουσιαστική ενίσχυση των Νοσοκομείων με επαρκές προσωπικό και τον αναγκαίο εξοπλισμό και της διαμηνύουν ότι “έσπειρε ανέμους και θα θερίσει θύελλες”.

Είναι πλέον προφανές ότι μια Κυβέρνηση, που ενώ δεν παίρνει μέτρα για ενίσχυση του ΕΣΥ, για συνταγογράφηση των τεστ, για επίταξη ιδιωτικών κλινικών, για διενέργεια ελέγχων στους χώρους εργασίας, για επάρκεια εμβολίων και επιμένει να επιρρίπτει τις δικές της ευθύνες πάντα κάπου αλλού, δεν μπορεί παρά να προκαλεί την οργή όλων.

Παγώνη: δεν ήταν καθόλου ωραίο αυτό που είπε ο Κοντοζαμάνης

Απαντώντας στις δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη, σχετικά με τις ευθύνες γιατρών για τους ασθενείς που πεθαίνουν εκτός ΜΕΘ η κυρία Παγώνη ήταν ιδιαίτερα δεικτική. «Οι γιατροί είναι υπεύθυνοι για το κομμάτι της διάγνωσης και της θεραπείας , δεν είναι υπεύθυνοι για όλα, γιατί στο τέλος για όλα φταίνε οι γιατροί, δεν είναι δική τους αρμοδιότητα για τα κρεβάτια, να υπάρχουν, δεν υπάρχουν» σημείωσε, προσθέτοντας ότι «δεν μπορεί από τη μία να χειροκροτούμε τους γιατρούς και από την άλλη να φταίνε για όλα. Οι ελλείψεις υπάρχουν Τα νοσοκομεία θέλουν χρηματοδότηση, γιατρούς, νοσηλευτές, να γίνουν γρήγορα προσλήψεις. Μέχρι πότε θα αντέξουν οι γιατροί όλο αυτό το βάρος;».

Όπως εξήγησε η κυρία Παγώνη «οι γιατροί διασωληνώνουν τον ασθενή με βάση τα ιατρικά κριτήρια και όταν δεν έχουν κρεβάτια στις ΜΕΘ, τους βάζουν σε κανονικές κλίνες και όταν αδειάζει κλίνη στις ΜΕΘ τους μεταφέρουν εκεί. Δεν ήταν καθόλου ωραίο που ειπώθηκε και θα εκδώσουμε ανακοίνωση» κατέληξε μιλώντας στο «Θέμα 104,6».