Νιλ Γιανγκ: “αστρονομικό ποσό” για τα μισά δικαιώματα των τραγουδιών του

Τι προβλέπει η συμφωνία με επενδυτικό οίκο, την οποία υπέγραψε ο καλλιτέχνης με την εξαιρετικά πλούσια δισκογραφία.

Ο θρυλικός rocker Νιλ Γιανγκ πώλησε το 50% του καταλόγου των τραγουδιών του στο Hipgnosis Songs Fund, ένα επενδυτικό σχήμα στο Ηνωμένο Βασίλειο που ιδρύθηκε από τον βετεράνο της μουσικής βιομηχανίας Merck Mercuriadis.

Η συμφωνία δίνει στην Hipgnosis τα δικαιώματα των παγκόσμιων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και εισοδήματος από 1.180 τραγούδια που συνέθεσε ο Γιανγκ και έχει αναφερθεί ότι του καταβλήθηκε το ποσό των 150 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Αγόρασα το πρώτο μου άλμπουμ με τον Νιλ Γιανγκ σε ηλικία 7 ετών. Το Harvest με συντρόφευε και ξέρω κάθε νότα, κάθε λέξη, κάθε παύση και σιωπή», δήλωσε ο Mercuriadis.

«Ο Νιλ Γιανγκ, ή τουλάχιστον η μουσική του, ήταν από τότε ο φίλος και η σταθερά μου», είπε.

Το επενδυτικό σχήμα έχει αποκτήσει τα δικαιώματα για το σύνολο της δουλειάς του Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ των «Fleetwood Mac».

Έχει επίσης επενδύσει στα δικαιώματα τραγουδιών από καλλιτέχνες όπως οι: Μαρκ Ρόνσον, Chic, Μπάρι Μανίλοου και Blondie.

«Ήταν μια πολύ λογική κίνηση για εμάς η συνεργασία με τον Νιλ. Νομίζω πως και ο ίδιος επιθυμεί κάτι τέτοιο. Σκοπός μας είναι να ακουστεί η μουσική του σε κάθε γωνιά του πλανήτη» πρόσθεσε ο Mercuriadis.