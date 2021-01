Κόσμος

Μέρκελ: lockdown μέχρι τον Απρίλιο

Η καγκελάριος της Γερμανίας, φέρεται να έκανε την αποκάλυψη σε βουλευτές του κόμματος της, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη να αναχαιτιστεί η «βρετανική μετάλλαξη» του κορονοϊού.

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ ανακοίνωσε στους βουλευτές του συντηρητικού της κόμματος ότι αναμένει πως το lockdown που έχει επιβληθεί στη Γερμανία για την ανάσχεση της πανδημίας του κορονοϊού θα διαρκέσει μέχρι τις αρχές Απριλίου, όπως αναφέρει η πρώτη σε κυκλοφορία εφημερίδα Bild επικαλούμενη κάποια από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη συνάντηση.

"Αν δεν καταφέρουμε να αναχαιτίσουμε αυτόν τον βρετανικό ιό (Σ.τ.Σ: το παραλλαγμένο στέλεχος του νέου κορονοϊού), τότε μέχρι το Πάσχα θα έχουμε δεκαπλάσια κρούσματα. Χρειαζόμαστε οκτώ με δέκα ακόμη εβδομάδες σκληρών μέτρων", είπε η Μέρκελ, σύμφωνα με την Bild.