Διπλωματικές πηγές διαψεύδουν τον Τσαβούσογλου

Πως σχολιάζουν ελληνικές διπλωματικές πηγές τις δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ, κατά τη συνάντησή του με πρέσβεις κρατών -μελών της ΕΕ.

«Δεν έχει προγραμματισθεί ή συμφωνηθεί συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου», σύμφωνα με όσα αναφέρουν διπλωματικές πηγές, που σχολιάζουν τις σημερινές δηλώσεις του Τσαβούσογλου, κατά τη συνάντησή του με πρέσβεις κρατών -μελών της Ε.Ε.

«Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών διατηρεί προσωπική φιλική σχέση με τον Τούρκο ομόλογό του από σειρά ετών, πλην όμως, δεν έχει συμφωνηθεί και προγραμματισθεί συνάντησή τους για το προσεχές διάστημα» υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές, λέγοντας ότι «βεβαίως, ο κ. Δένδιας παραμένει ανοιχτός στο ενδεχόμενο μίας συνάντησης με τον κ. Τσαβούσογλου, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες».

Τσαβούσογλου: «Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε με τον Δένδια»

Νωρίτερα, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κατά τη συνάντησή του με τους πρεσβευτές των χωρών μελών της Ε.Ε., αναφέρθηκε στις διερευνητικές επαφές και υποστήριξε πως με τον Νίκο Δένδια έχουν συμφωνήσει να συναντηθούν.

«Χθες προτείναμε την ημερομηνία για τις διερευνητικές επαφές με την Ελλάδα και είχαμε την άμεση ανταπόκριση. Στις 25 Ιανουαρίου θα πραγματοποιήσουμε τον 61ο κύκλο των διερευνητικών επαφών. Με τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκο Δενδια, ο οποίος είναι και προσωπικός μου φίλος, συμφωνήσαμε να συναντηθούμε και αργότερα θα καθoρίσουμε την ημερομηνία της συνάντησής μας», δήλωσε.

Παράλληλα, προειδοποίησε την Ευρωπαϊκή Ένωση πως σε περίπτωση που στηρίξει την Ελλάδα όπως έκανε στη σύνοδο του Οκτωβρίου, τότε και η Τουρκία θα ξανακάνει όσα έκανε μέχρι πρόσφατα.

ΚΚΕ: Κανένας εφησυχασμός, ούτε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση

«Η ανακοίνωση της επανέναρξης των διερευνητικών συνομιλιών Ελλάδας-Τουρκίας δημιουργεί εύλογη ανησυχία, καθώς πραγματοποιείται με την άμεση παρέμβαση δυνάμεων(ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ), που έχουν συστηματικά ανεχθεί ή και στηρίξει την επιθετικότητα της τούρκικης άρχουσας τάξης και τα σχέδιά της για εφ' όλης της ύλης διάλογο», επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του.

Όπως τονίζει στη συνέχεια «δεν επιτρέπεται, συνεπώς, κανένας εφησυχασμός ούτε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση της ΝΔ, όταν μάλιστα είναι γνωστά τα αμερικανοΝΑΤΟϊκά σχέδια για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και για επικίνδυνες διευθετήσεις στο Κυπριακό, που απ' ό,τι φαίνεται μπαίνει κι αυτό στο παζάρι των φανερών ή παρασκηνιακών συζητήσεων».