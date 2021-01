Life

“Παρουσιάστε!”: Θα δουν φως στο… χάος; (εικόνες)

Νέο επεισόδιο με τρελές καταστάσεις που προκαλούν άφθονο γέλιο...

Κωμικο-«τραγικές» καταστάσεις, που σκορπίζουν άφθονο γέλιο, βιώνουν και πάλι οι ήρωες της σειράς του ΑΝΤ1, «Παρουσιάστε!».

ΝΕΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00

Ο Γούλας μαθαίνει για τον υποβιβασμό του σε Αντισυνταγματάρχη και χάνει τη γη κάτω απ' τα πόδια του. Και δεν έφτανε μόνο αυτό. Πλέον υποβιβάζεται και σε υπο-διοικητής και θα πρέπει να υπακούει τον Σκορδά. Έξαλλος, αποφασίζει να σαμποτάρει τη δράση του «νέου» του διοικητή και ένας εμφύλιος ξεσπά που βυθίζει τα πάντα στο χάος. Ο ήδη έκρυθμος Καρυπίδης γίνεται τούρμπο, όταν μαθαίνει για τη δολιοφθορά του Μαργαρώνη στην σχέση του με την Φραντζέσκα, και κανείς δεν μπορεί να σταματήσει την εκδίκησή του… Ένα απρόσμενο μήνυμα όμως από την Φραντζέσκα έρχεται να αλλάξει τα πράγματα. Στης «Μανούλας σου...», η νέα προσθήκη του μαγαζιού, η Ζαχαρούλα, έχει βάλει τον Φίλη και τον Έλτον να κονταροχτυπιούνται για τα μάτια της. Η Ναταλία όμως δεν εντυπωσιάζεται και βλέπει με μισό μάτι τη μυστήρια νέα τους υπάλληλό ...

Στον ρόλο της Ζαχαρούλας η Τραiάνα Ανανία.