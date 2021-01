Κοινωνία

Αστεροσκοπείο: Χιονόπτωση- εξπρές στην Αττική την Πέμπτη

Σε ποιες περιοχές της Αττικής θα πέσουν οι πρώτες νιφάδες. Πόσο θα διαρκέσει η ψυχρή εισβολή και που θα το «στρώσει».

Χιονόπτωση «express» στα βόρεια προάστια των Αθηνών προβλέπει ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, γνωστοποιώντας τις πρώτες ασφαλείς εκτιμήσεις για τον καιρό που θα επικρατήσει στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες, ξεκαθαρίζοντας τη σύγχυση που επικρατεί, για το εάν θα χιονίσει τελικά στην πρωτεύουσα.

Ο Κώστας Λαγουβάρδος αναφέρθηκε σε μια ψυχρή εισβολή από τη νύχτα της Πέμπτης προς τα ξημερώματα της Παρασκευής, κυρίως στα βόρεια τμήματα της χώρας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα «γρήγορο» φαινόμενο, κατά τη διάρκεια του οποίου προβλέπεται να καταγραφούν ισχυρές καταιγίδες και χιόνια.

Από άποψη θερμοκρασιών η βόρεια Ελλάδα επηρεάζεται περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή της χώρας, ενώ οι Θεσσαλονικείς προβλέπεται να δουν χιόνια μέχρι και στο κέντρο της πόλης.

Όσον αφορά στον καιρό της Αθήνας και την κακοκαιρία που πλησιάζει την Αττική γενικότερα, επισημαίνει.

«Την Πέμπτη προς την Παρασκευή αναμένουμε χιονοπτώσεις και στα ορεινά και ημιορεινά του λεκανοπεδίου της Αττικής, ίσως και στα πιο βόρεια προάστια. Το πέρασμα, όμως θα είναι σχετικά σύντομο. Το Σαββατοκύριακο τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, με βροχές και χιόνια - την Κυριακή ίσως και σε πιο πεδινές περιοχές, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα για να είμαστε βέβαιοι για τις προβλέψεις μας».

Σκιαγραφώντας το «κύμα» κακοκαιρίας ο επιστήμων μίλησε για ένα καιρικό φαινόμενο που θα έχει διάρκεια όσον αφορά στις χαμηλές θερμοκρασίες, με περιόδους χιονιού που δεν θα καταφέρουν να «ντύσουν» την πρωτεύουσα στα «λευκά», κοινώς, να το «στρώσει» σε πολύ χαμηλά υψόμετρα των βορείων προαστείων, όπως στο Χαλάνδρι και στην Κηφισιά.

Εν συντομία, αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες είναι ότι το κρύο θα παραμείνει για αρκετές ημέρες στη χώρα, μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη, με την επιστημονική ομάδα να παρακολουθεί συνεχώς τα τελευταία προγνωστικά μοντέλα.

Υπενθυμίζεται ότι το Σαββατοκύριακο αναμένονται ακραία καιρικά φαινόμενα και σε χαμηλά υψόμετρα. Οι θερμοκρασίες θα βρίσκονται λίγο πιο κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Εν κατακλείδι, ο Κώστας Λαγουβάρδος εκτιμά ότι θα παρουσιάσει σημαντικό ενδιαφέρον η εξέλιξη του καιρού από την ερχόμενη Δευτέρα.

