Πολιτική

ΚΙΝΑΛ: “Κόπηκε” ο Λοβέρδος από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση της Φώφης Γεννηματά, ο αντικαταστάτης και η απάντηση Λοβέρδου.

Την απόφαση να «καθαιρέσει τον Ανδρέα Λοβέρδο από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κινήματος Αλλαγής έκανε γνωστή η Φώφη Γεννηματά.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση «με απόφαση της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής Φώφης Γεννηματά, ως κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού της Βουλής, ορίζονται, κατά σειρά, οι βουλευτές Κώστας Σκανδαλίδης και Μιχάλης Κατρίνης.»

Μετά την αντικατάσταση του ο Ανδρέας Λοβέρδος δήλωσε:

«Η αντικατάστασή μου ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κινήματος Αλλαγής υπήρξε επιλογή και απόφαση της Προέδρου κ. Φ.Γεννηματά, την οποία και ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου παρείχε να εκπροσωπώ στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής επί πεντέμισι έτη».