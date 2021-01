Υγεία - Περιβάλλον

Το πιστοποιητικό εμβολιασμού που θα λαμβάνει όποιος κάνει το εμβόλιο (εικόνες)

Δείτε το πιστοποιητικό που θα εκδίδεται σε ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί και τηρούνται στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμού COVID-19.

Δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, το πιστοποιητικό εμβολιασμού SARS-Cov-2, που θα λαμβάνει ο πολίτης μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού του, σε ψηφιακή μορφή.

Το πιστοποιητικό θα εκδίδεται σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί και τηρούνται στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμού COVID-19