Κοινωνία

Καταγγελία για απόπειρα βιασμού 5χρονης σε ιππικό όμιλο

Σε σοκ η μητέρα του κοριτσιού από όσα της αποκάλυψε η κόρη της.

Σοκ προκαλεί η καταγγελία μιας μητέρας ενός 5χρονου κοριτσιού, πως στις προηγούμενες ημέρες 20χρονος εργαζόμενος σε ιππικό όμιλο του Κορωπίου, αποπειράθηκε να βιάσει την κορούλα της ηλικίας μόλις 5 χρόνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του bloko.gr, η μικρούλα ενημέρωσε τη μητέρα της για τις ειδεχθείς σε βάρος της πράξεις, όπως τουλάχιστον τις περιέγραψε, με αποτέλεσμα η σοκαρισμένη γυναίκα να καταγγείλει στους αστυνομικούς του τοπικού τμήματος το περιστατικό και να σχηματιστεί σε βάρος του 20χρονου δικογραφία.