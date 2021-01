Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: συναγερμός σε Σπάρτη και Καλάβρυτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες τα κρούσματα στο γηροκομείο Καλαβρύτων, ενώ τα τεστ συνεχίζονται. Πολλοί υγειονομικοί θετικοί στον κορονοϊό, στο Νοσοκομείο Σπάρτης.

Αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στο Καλλιμανοπούλειο γηροκομείο στα Καλάβρυτα, καθώς από τους 72 ηλικιωμένους που φιλοξενούνται και τους 42 εργαζόμενους, τα κρούσματα έφτασαν τα 31, ενώ τέσσερις ηλικιωμένοι βρίσκονται σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που δημοσιεύονται στο thebest.gr, χθες το βράδυ τέσσερις τρόφιμοι του ιδρύματος έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της Πάτρας. Οι τρεις νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο και ο ένας στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας Άγιος Ανδρέας.

Από τα 31 κρούσματα, οι 13 είναι άτομα του προσωπικού της μονάδας και 18 ηλικιωμένοι, ενώ σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα και των νέων μοριακών ελέγχων.

Συναγερμός και στην Λακωνία

Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει και στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας στη Νοσοκομειακή Μονάδα Σπάρτης. Σύμφωνα με το gargalianoionline.gr, ανιχνεύτηκαν έξι υγειονομικοί θετικοί στον νέο κορονοϊό, ενώ αμέσως ξεκίνησαν συνεχείς έλεγχοι στο προσωπικό. Παράλληλα, απολυμάνθηκαν όλοι οι χώροι, με οδηγία της επιτροπής ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Ταυτόχρονα , από χθες και μέχρι την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου, τίθενται σε εφαρμογή τα εξής μέτρα:

Αναστέλλονται τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία.

Αναστέλλονται τα τακτικά προγραμματισμένα χειρουργεία όλων των ειδικοτήτων, πλην των επειγόντων περιστατικών, για τα οποία θα τηρούνται αυστηρά μέτρα.

«Η ασφάλεια των ασθενών, του προσωπικού και των συμπολιτών μας επιβάλει την αυστηρή τήρηση των μέτρων από όλους μας. Για το λόγο αυτό ζητούμε από τους συμπολίτες μας να προσέρχονται στον φορέα, μόνον εφόσον είναι αναγκαίο και κυρίως να προσαρμόζονται και να ακολουθούν τις υποδείξεις του Νοσοκομείου όσο βρίσκονται εντός της δομής μας», δήλωσε η διοικήτρια του Νοσοκομείου κυρία Εύη Παπαγεωργίου.