Τεχνολογία - Επιστήμη

Συμφωνία Κομισιόν - Valneva για δόσεις του υποψήφιου εμβολίου

Είναι η όγδοη φαρμακευτική εταιρία με την οποία η Ένωση ανακοίνωσε ότι είχε συνομιλίες.

Της Μαρίας Αρώνη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε τις διερευνητικές συνομιλίες με τη γαλλική φαρμακοβιομηχανία Valneva για την προμήθεια έως 60 εκατ. δόσεων του υποψήφιου εμβολίου της κατά της COVID-19.

Η Valneva είναι η όγδοη φαρμακευτική εταιρία με την οποία η ΕΕ ανακοίνωσε ότι είχε συνομιλίες για την αγορά εμβολίων κατά της COVID-19. Έχει ήδη υπογράψει συμβόλαια με έξι εταιρίες, εξασφαλίζοντας σχεδόν 2,3 δισεκ. δόσεις.

«Το προβλεπόμενο συμβόλαιο με τη Valneva θα δώσει τη δυνατότητα όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ να αγοράσουν από κοινού έως και 30 εκατ. επιπλέον δόσεις», ανέφερε η Κομισιόν σε ανακοίνωσή της.

Η Valneva δεν έχει ακόμα ξεκινήσει τις μεγάλης κλίμακας κλινικές δοκιμές Φάσης III για το υποψήφιο εμβόλιό της, το οποίο βασίζεται σε έναν αδρανοποιημένο ιό και αναμένεται ότι θα πρέπει να χορηγηθεί σε δύο δόσεις.

Βάσει της συμφωνίας, η ΕΕ δεσμεύεται να καταβάλει στην εταιρία μια μη επιστρεπτέα προκαταβολή, το ύψος της οποίας δεν αποκαλύφθηκε, προκειμένου να εξασφαλίσει δόσεις. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί από τις κυβερνήσεις της ΕΕ που θέλουν να προμηθευτούν το εμβόλιο εάν η κυκλοφορία του εγκριθεί στην Ευρώπη.

Η Valneva επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε «προχωρημένες συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προμήθεια έως 60 εκατ. δόσεων του εμβολίου της κατά της COVID-19».

Αναμένει να ανακοινώσει τα πρώτα στοιχεία ασφάλειας και ανοσογονικότητας τον Απρίλιο του 2021 και πρόσθεσε: «Εάν είναι επιτυχής η κλινική εξέλιξη, μπορεί να δοθεί μια αρχική έγκριση το δεύτερο εξάμηνο του 2021».

Η Valneva είναι η δεύτερη γαλλική εταιρία που λαμβάνει ευρωπαϊκά κεφάλαια για να αναπτύξει εμβόλιο κατά της COVID-19, μετά τη Sanofi, της οποίας το εμβόλιο, που αναπτύχθηκε μαζί με τη βρετανική εταιρία GlaxoSmithKline, βρίσκεται ακόμα σε φάση δοκιμών.