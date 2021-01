Πολιτισμός

Εκκλησία της Ελλάδος: το σποτ για τα 200 χρόνια από το 1821

Το μήνυμα «Θυμάμαι, γιατί θέλω να έχω μέλλον» αφορά στις 261 συνοδικές και περιφερειακές εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει η Εκκλησία στις κατά τόπους Μητροπόλεις.

Η Εκκλησία της Ελλάδος, παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, προέβη στην επίσημη προβολή της πρώτης διαφημιστικής ταινίας για τα 200 έτη από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Η προβολή έγινε στην «Αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων» του Συνοδικού Μεγάρου. Το μήνυμα της ταινίας «Θυμάμαι, γιατί θέλω να έχω μέλλον» αφορά στις 261 Συνοδικές και Περιφερειακές Εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει η Εκκλησία της Ελλάδος στις κατά τόπους Ιερές Μητροπόλεις της, για τη συμπλήρωση των δύο αιώνων από την έναρξη του Αγώνος του 1821.

Τον Μακαριώτατο συνόδευαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες: Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, Πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος, Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, Ζακύνθου κ. Διονύσιος. Επίσης, παρέστησαν στην εκδήλωση ο Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος και ο Γραμματεύς της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος Αρχιμ. Βαρθολομαίος Αντωνίου- Τριανταφυλλίδης.

Πριν από την προβολή της ταινίας, ο Σεβασμιώτατος κ. Ιγνάτιος χαιρέτησε τους παρευρισκομένους, αναφέροντας τα εξής:

«Η Εκκλησία της Ελλάδος παρουσιάζει το τηλεοπτικό σποτ που θα προβάλλει τις ποικίλες δραστηριότητές της για το επετειακό έτος των διακοσίων χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Πρόκειται για σειρά εκδηλώσεων, οι οποίες προετοιμάστηκαν συστηματικά εδώ και αρκετά χρονιά, με την προτροπή και την έγκριση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και της Ιεράς Συνόδου, με σκοπό να αναθερμάνουν τη μνήμη των Ελλήνων και να τους προσφέρουν όραμα για την πορεία της πατρίδος μας στο μέλλον. Ήδη, η Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος, από το 2012 οργάνωσε μία σειρά 10 Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων για να μελετηθεί σε βάθος η Τουρκοκρατία και η Επανάσταση του 1821. Τα πρακτικά των 10 αυτών Συνεδρίων κυκλοφορούν σε τόμους με τη συμβολή των εκδόσεων “Αρχονταρίκι”.

Το τηλεοπτικό αυτό σποτ, το οποίο αποτελεί προσφορά της εταιρείας παραγωγής “ViewMaster”, η οποία έχει αναλάβει και την παραγωγή της ταινίας Άγιος Νεκτάριος, έχει κύριο αποδέκτη τη νέα γενιά, που θα κληθεί να αναζητήσει την εθνική της ταυτότητα σε εποχές μιας ισοπεδωτικής παγκοσμιοποίησης, όπου η αξία του ανθρώπου θα κινδυνεύει διαρκώς από τις δυνάμεις του άκρατου καταναλωτισμού και του ατομικισμού. Βασικό μήνυμα, όχι μόνον του σποτ, αλλά και όλων των Εκδοτικών, Καλλιτεχνικών και Επιστημονικών εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί και θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της χρονιάς από την Εκκλησία της Ελλάδος, είναι η τιμή προς τους προγόνους και η αντικειμενική αξιολόγηση των οραμάτων και των κατορθωμάτων τους.

Η τιμή στους προγόνους δεν είναι προγονολατρεία. Είναι αναστοχασμός. Η τιμή στους προγόνους γεννά το φιλότιμο που δεν είναι άλλο από την άρνηση να φανούμε κατώτεροι πατέρων και μητέρων που ανέλαβαν το κόστος του αγώνα εναντίον δυνάμεων που θέλησαν τους ανθρώπους δούλους. Πέρα από ηθικό καθήκον, εξοπλίζει τις επόμενες γενεές με το συνδυασμό πίστης στον Θεό και αγάπης για την πατρίδα, συνδυασμό που χάρισε στην Ελλάδα μας την ελευθερία από τυραννικές και σκοταδιστικές δυνάμεις και οραματίστηκε μια πατρίδα χωρίς αποκλεισμούς, διαγραφές και αδελφικό μίσος. Η ιστορία δεν είναι μόνο παρελθόν. Είναι και πυξίδα για το μέλλον. Γι΄ αυτό, “θυμάμαι, γιατί θέλω να έχω μέλλον”».

Στον χώρο του Συνοδικού Μεγάρου παρίσταντο εκπρόσωποι του Τύπου, με την τήρηση όλων των απαιτούμενων υγειονομικών μέτρων.