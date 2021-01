Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός:σε σταδιακή λειτουργία τα εμβολιαστικά κέντρα

Στη "μάχη" του εμβολιασμού τα πρώτα 144 εμβολιαστικά κέντρα. Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί υγειονομικών στα νησιά.

Από τις 20 Ιανουαρίου, στα εμβολιαστικά κέντρα Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., προστίθενται και τίθενται σε λειτουργία τα πρώτα 144 εμβολιαστικά κέντρα των Κέντρων Υγείας σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας, ο αριθμός αυτός θα αυξάνεται σταδιακά, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, με βάση τον διαθέσιμο αριθμό εμβολίων.

Ξεκίνησε ο εμβολιασμός των υγειονομικών στα νησιά

Ζάκυνθος



Λίγο μετά τις 8:00 ξεκίνησαν σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου οι εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού των νοσοκομειακών ιατρών και νοσηλευτών.

Στο νησί βρίσκονται από χθες το βράδυ 142 δόσεις του εμβολίου, οι οποίες έφτασαν αεροπορικώς και μεταφέρθηκαν με απόλυτη ασφάλεια στο νοσοκομείο ώστε να εμβολιαστούν οι πρώτοι υγειονομικοί, ενώ στη συνέχεια αναμένονται επιπλέον εμβόλια και για τους υπόλοιπους.

Η πρώτη γιατρός που εμβολιάστηκε είναι η διευθύντρια Ιατρικής Φροντίδας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, Ερατώ Πάλη, και σύμφωνα με τον προγραμματισμό σήμερα θα εμβολιαστούν 50 υγειονομικοί.

Λέσβος

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Μυτιλήνης Γιώργος Καμπούρης, ο διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας Χρήστος Θεοδώρου και ο πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων του Ιδρύματος Χαράλαμπος Ανιτσάκης εμβολιάστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί πρώτοι στη Λέσβο με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

«Κάναμε ένα μεγάλο βήμα προς την ελευθερίας μας» δήλωσε στην ΕΡΤ ο Γιώργος Καμπούρης, μετά τον εμβολιασμό του. Όπως τόνισε «για το νησί μας σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα και σταδιακά θα ανακτάμε όλα όσα χάσαμε τον τελευταίο χρόνο. Στο νοσοκομείο υπάρχουν δύο εμβολιαστικές γραμμές, και μέχρι τις 20 Ιανουαρίου θα εμβολιαστούν μόνο οι υγειονομικοί».

«Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος, βλέπω τους συναδέλφους που έχουν μια χαρά στο πρόσωπο τους και ήδη μου ήρθε το ραντεβού για τη δεύτερη δόση που θα κάνω στις 2 Φεβρουαρίου. Νιώθω ότι είναι η αρχή του τέλους της μάχης που δίνουμε κατά του κορονοϊού» είπε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Επιτροπής Χαράλαμπος Ανιτσάκης ο οποίος εμβολιάστηκε κάνοντας το σήμα της νίκης.

Η υπεύθυνη του Εμβολιαστικού Κέντρου του νοσοκομείου Μυτιλήνης Ευριδίκη Λουκίδου μιλώντας στην ΕΡΤ για το πρόγραμμα των εμβολιασμών τόνισε: «Από σήμερα μπήκε στη μάχη του εμβολιασμού και το νοσοκομείο Μυτιλήνης προκειμένου να εμβολιάσει το προσωπικό του νοσοκομείου, των πέντε Κέντρων Υγείας του νησιού, των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ και των στρατιωτικών γιατρών που υπηρετούν στο νησί. Είναι ήδη προγραμματισμένα ραντεβού για πάνω από 450 άτομα υγειονομικό προσωπικό και ακολουθεί ο πληθυσμός».

Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή θα έχουν εμβολιαστεί 215 υγειονομικοί του νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας της Λέσβου, ενώ από τις 20 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού.

«Με συνεργάτη την επιστήμη να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις πληγές που μαστίζουν όλο τον κόσμο και τον πλανήτη μας» τόνισε στην ΕΡΤ η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Χίου Ελένη Κανταράκη κάνοντας πρώτη στη Χίο το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Συνολικά στη Χίο έφθασαν 240 εμβόλια

«Είμαι ο πρώτος και είμαι ευτυχής. Γιατί πιστεύω πως με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την πανδημία», σημείωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρώτος που έκανε το εμβόλιο από το ιατρικό προσωπικό Γιάννης Μαλακός, διευθυντής Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Χίου.

Χθες το απόγευμα έφτασαν στην Σάμο και τα πρώτα 190 εμβόλια για τους υγειονομικούς της Σάμου. Σήμερα πραγματοποιήθηκε ο πρώτος εμβολιασμός στο Διοικητή του Νοσοκομείου Σάμου Νίκο Στεφανή. «Είμαστε έτοιμοι όλη η ομάδα του εμβολιασμού να ανταπεξέλθει και σε αυτή τη πρόκληση» δήλωσε στην ΕΡΤ ο κ. Στεφανής.

Ρόδος

Από τους πρώτους ήταν ο διοικητής του νοσοκομείου κ Γρήγορης Ρουμάνης, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Μιχάλης Σοκορελλος και ο πρώην αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Τριαντος.

Πρόκειται για την πρώτη φάση των εμβολιασμών και σε 21 μέρες θα ακολουθήσει η δεύτερη. Από σήμερα άνοιξε και η πλατφόρμα για τους εμβολιασμούς ενώ ο διοικητής δήλωση ότι παρελήφθησαν στην Ρόδο 437 εμβόλια.

Ηλιόπουλος: Το "success story" του κ. Μητσοτάκη με τα εμβολιαστικά κέντρα συνεχίζεται



Εδώ και πέντε μέρες καλούμε τον κ. Μητσοτάκη να αναλάβει πρωτοβουλίες για την άρση του καθεστώτος πατέντας, ώστε περισσότερες φαρμακοβιομηχανίες της Ευρώπης να μπορούν να παράξουν μαζικά το εμβόλιο και να εξασφαλιστεί η έγκαιρη προσφορά των αναγκαίων δόσεων, ώστε να προχωρήσει γρήγορα ο εμβολιασμός και να μην χαθεί και το 2021, όπως προειδοποιούν οι ειδικοί.

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να σφυρίζει αδιάφορα και αρνείται να κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να επισπευσθεί ο εμβολιασμός των πολιτών.

Την ίδια ώρα το μπάχαλο συνεχίζεται, αυτή τη φορά επειδή το δήθεν σχέδιο που είχαν με τα 1.018 εμβολιαστικά κέντρα εξελίσσεται σε φιάσκο και αναγκάζονται να μετατρέψουν τα νοσοκομεία σε κέντρα εμβολιασμού, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ηλικιωμένων. Το «επιτελικό κράτος» όχι μόνο δεν έχει τη δυνατότητα διενέργειας κατ’ οίκον εμβολιασμού, αλλά ούτε καν τα ραντεβού των ηλικιωμένων να είναι σε δομές κοντά στον τόπο διαμονής τους. Και φυσικά, δεν υπάρχει η παραμικρή πρόβλεψη για όσους έχουν κινητικά προβλήματα και δυσκολία μετακίνησης εκτός της κατοικίας τους κατοικίας τους.