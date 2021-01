Κοινωνία

Οικιακές βοηθοί “ξάφριζαν” σπίτια (εικόνες)

Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές από σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Πως δρούσε η σπείρα.

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλεια Αθηνών, συμμορία που διέπραττε κλοπές από οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν, το μεσημέρι της 9ης Ιανουαρίου , στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας, τέσσερις αλλοδαποί, εκ των οποίων τρεις άντρες ηλικίας 31, 42 και 46 ετών και μία γυναίκα 35 ετών ως μέλη της. Συγκατηγορούμενη στην ίδια υπόθεση τυγχάνει και έτερη αλλοδαπή, η οποία έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε συγκροτηθεί οργανωμένη ομάδα αλλοδαπών, με μέλη άνδρες και γυναίκες, που διέπραττε συστηματικά κλοπές από οικίες.

Η σπείρα δρούσε υπό την καθοδήγηση του 31χρονου, ο οποίος συλλέγοντας πληροφορίες για ύπαρξη χρηματικών ποσών και τιμαλφών αξίας σε οικίες, στις οποίες εργάζονταν ως οικιακοί βοηθοί γυναίκες μέλη της συμμορίας, οργάνωνε τη διάπραξη της κλοπής.

Στη συνέχεια, τα αφαιρεθέντα χρηματικά ποσά και τιμαλφή αποστέλλονταν σταδιακά στη χώρα καταγωγής τους μέσω μεταφορικών εταιρειών ή καταστημάτων μεταφοράς χρημάτων, αφού πρώτα τα αποθήκευαν προσωρινά στις οικίες των γυναικών μελών της σπείρας.

Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος χρυσαφικών, τιμαλφών και άλλων αντικείμενων, καθώς και πλήθος από έγγραφα αποστολής χρημάτων.

Από την προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν τέσσερις περιπτώσεις κλοπών από οικίες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.