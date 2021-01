Κόσμος

Φονική φωτιά σε πολυκατοικία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί κάηκαν ζωντανοί.

Πυρκαγιά που σημειώθηκε σε πολυκατοικία στην πόλη των Ουραλίων, Γιεκατερίνεμπουργκ, είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, ανακοίνωσε η τοπική Ανακριτική Επιτροπή.

Εισαγγελείς από την περιοχή του Σβερντλόφσκ ανακοίνωσαν ότι αυτή τη στιγμή έδωσαν εντολή για την διεξαγωγή ερευνών ώστε για να προσδιορισθούν τα αίτια της πυρκαγιάς και για την λήψη μέτρων ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες και τέθηκε υπό έλεγχο μία ώρα αφότου οι πυροσβέστες έφθασαν στο σημείο, ανακοίνωσε το τοπικό υπουργείο εκτάκτων αναγκών επισημαίνοντας , ότι μέσα σε συνθήκες πυκνού καπνού, η αρμόδια υπηρεσία διοργάνωσε την εκκένωση του κτιρίου, από το οποίο απομακρύνθηκαν συνολικά 90 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εννέα παιδιά.

Βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα δείχνει δεκάδες πυροσβέστες να επιχειρούν βοηθώντας τους ενοίκους της πολυκατοικίας να εγκαταλείψουν το κτίριο.