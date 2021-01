Κόσμος

Ερντογάν: οι διερευνητικές μπορούν να εγκαινιάσουν μια νέα εποχή

Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε από τους ευρωπαίους διπλωμάτες «στήριξη» για να «ανοίξει μια νέα σελίδα στις σχέσεις ανάμεσα στην Τουρκία και την Ε.Ε».

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα πως πιστεύει ότι οι διερευνητικές συνομιλίες της Τουρκίας με την Ελλάδα «μπορούν να εγκαινιάσουν μια νέα εποχή» και πως είναι έτοιμος «να επαναφέρει σε τροχιά» τις σχέσεις της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν ενταθεί σε πολυάριθμα θέματα, κυρίως όσον αφορά τις έρευνες για υδρογονάνθρακες στην ανατολική Μεσόγειο.

«Είμαστε έτοιμοι να επαναφέρουμε σε τροχιά τις σχέσεις μας» με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο Ερντογάν στη διάρκεια ομιλίας του ενώπιον των πρεσβευτών των χωρών της ΕΕ που είναι διαπιστευμένοι στην Άγκυρα. «Ελπίζουμε πως οι ευρωπαίοι φίλοι μας θα δείξουν την ίδια βούληση».

Τον Δεκέμβριο, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποίησαν σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, αποφάσισαν να τιμωρήσουν τις «παράνομες και επιθετικές» ενέργειες στις οποίες προβαίνει η Τουρκία στη Μεσόγειο εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου.

Εδώ και εβδομάδες, οι τούρκοι αξιωματούχοι έχουν πολλαπλασιάσει τις εκκλήσεις για διάλογο με τους Ευρωπαίους για τη διευθέτηση των ζητημάτων που προκαλούν ένταση και, εκτός από την ελληνοτουρκική διένεξη, περιλαμβάνουν επίσης τον ρόλο της Τουρκίας στις συγκρούσεις στη Συρία και τη Λιβύη και πιο πρόσφατα στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

«Είναι μέσα στις δυνατότητές μας να κάνουμε το 2021 μια χρονιά επιτυχίας για τις σχέσεις ανάμεσα στην ΕΕ και την Τουρκία. Μπορούμε να το καταφέρουμε αν εργασθούμε με ένα μακροπρόθεσμο όραμα, μακριά από προκαταλήψεις και φόβους», δήλωσε ακόμη σήμερα ο Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε από τους ευρωπαίους διπλωμάτες, τους οποίους δέχθηκε στο συγκρότημα του προεδρικού μεγάρου στην Άγκυρα, τη «στήριξή» τους για να «ανοίξει μια νέα σελίδα στις σχέσεις ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Οι δηλώσεις αυτές γίνονται την επομένη της ανακοίνωσης για την επανάληψη των διερευνητικών συνομιλιών της Τουρκίας με την Ελλάδα στις 25 Ιανουαρίου στην Κωνσταντινούπολη.

«Πιστεύουμε πως αυτές οι συνομιλίες με την Ελλάδα μπορούν να εγκαινιάσουν μια νέα εποχή», δήλωσε ο Ερντογάν.