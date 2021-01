Πολιτική

Novartis: Κατέθεσαν Πικραμμένος και Γεωργιάδης

Τι δήλωσαν ο πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός και ο υπουργός Ανάπτυξης. Ποινική δίωξη κατά στελεχών της εταιρείας και γιατρών.

Στην ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου του νόμου περί ευθύνης υπουργών Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου, η οποία ερευνά την υπόθεση της Novartis, κατέθεσαν σήμερα ο πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος και ο πρώην υπουργός Υγείας και νυν υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Μέχρι σήμερα από το γραφείο της κ. Αλεβιζοπούλου έχουν περάσει και έχουν καταθέσει για την υπόθεση της Novartis, πέντε πολιτικά πρόσωπα, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, ο πρώην υπουργός και βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Ανδρέας Λοβέρδος, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην υπουργός Υγείας και πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο πρώην υπουργός Οικονομικών και νυν διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Ακόμη, έχει καταθέσει και θα συνεχίσει την κατάθεσή του την ερχόμενη Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Αγγελής.

Παναγιώτης Πικραμμένος

Κατά την έξοδό του από τον Άρειο Πάγο ο κ. Πικραμμένος δήλωσε:

«Είναι βέβαιο ότι η υπόθεση Novartis σε ό,τι έχει να κάνει με την οργανωμένη δίωξη των πολιτικών προσώπων κλόνισε τους θεσμούς, υπέσκαψε το κύρος της Δικαιοσύνης και έθεσε σε διακινδύνευση την ομαλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Πέρα από αυτό όμως έγινε απόπειρα με την υπόθεση αυτή να διχαστεί ο ελληνικός λαός και θέλω να πω ότι έσταξε δηλητήριο στις ψυχές της ελληνικής κοινωνίας. Ευτυχώς η ιστορία αυτή δεν είχε την εξέλιξη και το αποτέλεσμα που θα επιθυμούσαν να έχει αυτοί που την οργάνωσαν και τη σκαρφίστηκαν και έτσι η Δημοκρατία μας εξακολουθεί αυτή τη στιγμή να λειτουργεί ομαλά και με τις νόμιμες διαδικασίες. Αυτή τη στιγμή η υπόθεση είναι στα χέρια της Δικαιοσύνης, οπότε πρέπει με υπομονή να περιμένουμε την ετυμηγορία της».

Άδωνις Γεωργιάδης

Παράλληλα, προσερχόμενος για να καταθέσει στην ανακρίτρια, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Έχω έρθει να καταθέσω κατόπιν προσκλήσεως της κυρίας ανακρίτριας για να ξεσκεπάσουμε οριστικά τη μεγαλύτερη σκευωρία των τελευταίων ετών και τον μεγαλύτερο κίνδυνο που η Δημοκρατία μας είχε από μία ομάδα δολοπλόκων με φυσικό αυτουργό, κατά τη γνώμη μου, την κυρία Τουλουπάκη και ηθικό αυτουργό τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Τα υπόλοιπα θα τα βρει το Ειδικό Δικαστήριο, όταν και εφόσον, συνέλθει».

Την ίδια στιγμή ο συνήγορος του υπουργού Ανάπτυξης Μιχάλης Δημητρακόπουλος δήλωσε: «Η ανακρίτρια του συνταγματικού συμβουλίου ερευνά μια πολύ σκοτεινή υπόθεση στο χώρο της πολιτικής και της Δικαιοσύνης και ευχόμεθα να φωτίσει αυτήν και μετά να ακολουθήσει η Νέμεσις».

Ποινική δίωξη

Στο μεταξύ, ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για την υπόθεση Novartis ασκήθηκε από την Εισαγγελία Διαφθοράς, καθώς η επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη ζήτησε την άσκηση ποινικής δίωξης για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από κοινού και κατ' εξακολούθηση, η οποία προέρχεται από πράξεις χρηματισμού σε βάρος οκτώ στελεχών της εταιρείας Novartis ΕΛΛΑΣ, όπως επίσης, ζήτησε την άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας σε βάρος επτά γιατρών.

Αναλυτικότερα, η ποινική δίωξη αφορά σε συνολικά δέκα προγράμματα της εταιρείας Novartis της περιόδου 2008-2015 μέσω των οποίων με τη μέθοδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών και κλινικών μελετών και της καθοδηγούμενης συνταγογράφησης αποτυπώνονται οι παράνομες πρακτικές που ακολουθούσε η εταιρεία με «όχημα» χιλιάδες ιατρούς.

Έτσι, ολοκληρώνεται η έρευνα για την υπόθεση Novartis και το μόνο που μένει ανοικτό είναι το σκέλος της υπόθεσης που αφορά στην αποτίμηση των στοιχείων για τα δύο εναπομείναντα πολιτικά πρόσωπα, τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Δημήτρη Αβραμόπουλο.

Τέλος, σημειώνεται ότι μετά την πρόσφατη συνένωση της Εισαγγελίας Διαφθοράς και της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος, δεν έχει ακόμα εκδοθεί το αναγκαίο Προεδρικό Διάταγμα για την παύση των καθηκόντων της κυρίας Τουλουπάκη, από την Εισαγγελία Διαφθοράς.