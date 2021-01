Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα 866 κρούσματα της Τρίτης

Πόσες νέες μολύνσεις επιβεβαιώθηκαν σε κάθε περιφερειακή ενότητα, τις προηγούμενες 24 ώρες. Αναλυτικά στοιχεία.

Για ακόμη ένα 24ώρο στην Ελλάδα καταγράφηκαν δεκάδες θάνατοι ασθνεών με κορονοϊό, όπως ανακοινωσε ο ΕΟΔΥ την Τρίτη, ενώ παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών στις Εντατικές, που δίνουν μάχι για την ζωή τους.

Την Τρίτη, ο ΕΟΔΥ ανακοινωσε ακόμη 866 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.

Στην Αττική καταγράφηκαν 365 νέες μολύνσεις απο κορονοϊό, ενώ 99 ήταν τα νέα κρούσματα στην Θεσσαλονίκη

Προβληματισμό προκαλούν τα ακόμη 29 κρούσματα στην Βοιωτία, όπου επιβλήθηκε απο χθες αυστηρό lockdown, ενώ ακόμη 20 κρούσματα καταγράφηκαν στην γειτονική της Εύβοια.

Υψηλό παραμένει το ιικό φορτίο στην Κοζάνη, όπου βεβαιώθηκαν ακόμη 53 κρούσματα, καθώς και στην Λάρισα, με 31 νέες μολύνσεις.

Ανησυχία προκαλούν τα 23 νέα κρούσματα στην Λέσβο, όπου αργότερα την Τρίτη επιβλήθηκε αυστηρό τοπικό lockdown, καθώς και τα 21 νεα περιστατικά μόλυνσης στην Λακωνία.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

