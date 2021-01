Κοινωνία

“Σαρώνει” τη χώρα η κακοκαιρία: πλημμύρες, ζημιές και εγκλωβισμένοι (εικόνες)

Σπίτια πλημμύρισαν, μαθητές και καθηγητές εγκλωβίστηκαν σε σχολεία, φούσκωσαν ποταμοί, ενώ έκλεισαν δρόμοι. Σε ποιες περιοχές ξύπνησαν μνήμες από τον Ιανό.

"Σαρώνει" την Ελλάδα η κακοκαιρία που ξεκίνησε από το βράδυ της Δευτέρας και αναμένεται να φέρει ακόμα και χιόνια στην Αττική! Πολλές περιοχές πλημμύρισαν, ενώ προκλήθηκαν σημαντικές καταστροφές στο οδικό δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας.

Κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, ενώ στις πληγείσες από τον Ιανό περιοχές, όπως η Καρδίτσα, ξύπνησαν μνήμες. Το οδικό δίκτυο που ενώνει το Μουζάκι με τα ορεινά χωριά του δήμου Αργιθέας βρίσκεται ένα βήμα πριν από την καταστροφή, καθώς τα νερά του Πάμισου προκάλεσαν ζημιές.

Οριακή φαίνεται πως είναι η κατάσταση και στη Διάβα Καλαμπάκας, όπου βρέχει για 36 και πλέον ώρες με αποτέλεσμα ο Πηνειός να απειλεί την περιοχή με τις μεγάλες ποσότητες νερού και τα φερτά υλικά.

Στην Αργιθέα, όπου οι πληγές είναι ακόμη ανοιχτές, οι έντονες βροχοπτώσεις οδήγησαν σε μεγαλύτερες καταστροφές στο οδικό δίκτυο. Ο Δήμαρχος Ανδρέας Στεργίου έκρουσε τον κώδωνα κινδύνου, καθώς τα ποτάμια είχαν φουσκώσει, ενώ επαναλήφθηκαν προβλήματα που είχαν προκύψει από τον «Ιανό», με χαρακτηριστικές τις περιπτώσεις του Λεοντίτου και Μεσοβουνίου.

Παλαιές και νέες καταπτώσεις, ενεργοποίησαν οι πρόσφατες βροχοπτώσεις στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, εντός και εκτός οικισμών. Σοβαρότερη, σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής, Παναγιώτη Νάνο, είναι αυτή έναντι της Αγίας Μαρίνας όπου κατολισθαίνει η πλαγιά του βουνού. Αποτέλεσμα είναι να έχουν παρατηρηθεί ρωγμές στον επαρχιακό δρόμο, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων η οποία διεξάγεται κανονικά.

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι καθιζήσεις στον οικισμό Αγία Μαρίνα Καρίτσας. Κλιμάκιο του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών εξέτασε την πληγείσα περιοχή και προέβη σε αξιολόγηση των κτισμάτων. Οκτώ οικίες, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, κρίθηκαν ακατάλληλες ενώ δύο υπέστησαν κατάρρευση. Επίσης το κλιμάκιο επισκέφθηκε τον οικισμό Ράφηνα Καρίτσας, την κοινότητα Πεζούλας και το Λαμπερό για να εκτιμήσουν τις νέες ζημιές. Στον οικισμό Αγία Μαρίνα έγινε ελεγχόμενη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, για λόγους ασφάλειας του δικτύου. Με το πέρας της αυτοψίας έγινε ενημέρωση των κατοίκων από τον δήμαρχο για τις επόμενες κινήσεις του Δήμου, καθώς και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την αποζημίωση και αποκατάσταση των πληγέντων.

Σε ό,τι αφορά τις νέες καταπτώσεις επίκεντρο αυτή τη φορά είναι οι κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Νευρόπολης, όπου σημειώθηκαν καταπτώσεις σε δρόμους εντός οικισμών και αγροτικούς δρόμους και ρέματα. Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στους οικισμούς Πεζούλας, Φυλακτή και Νεοχώρι. Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα απέστειλε επιστολές στη ΔΕΗ για ενέργειες αποκατάστασης του δικτύου με εναλλακτικό τρόπο, ενώ αναμένει επίσημα το πόρισμα του ΑΕΜΓΕ για περαιτέρω ενέργειες. Ο δήμαρχος Παναγιώτης Νάνος με επιστολή του, μεταξύ των άλλων, ζήτησε από το ΥΠΕΝ την άμεση χρηματοδότηση γεωλογικής μελέτης συνολικά για τις κοινότητες του Δήμου, καθώς και πρόσθετη χρηματοδότηση.

Οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, οδήγησαν στη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην επαρχιακή οδό Κλοκοτού Ν. Τρικάλων - Μαραθέας Ν. Καρδίτσας και συγκεκριμένα στο ύψος της γέφυρας Κλοκοτού (για απόσταση περίπου 20 μέτρων) και στη γέφυρα του ποταμού Πηνειού που βρίσκεται στην είσοδο του Δ.Δ. Διαλεκτού Τρικάλων (χ/θ 13ο χλμ επαρχιακής οδού Τρικάλων - Περιστέρας). Η κυκλοφορία στα παραπάνω σημεία, σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας θα διεξάγεται από εναλλακτικές - παρακαμπτήριες διαδρομές.

Όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, Χρήστος Μιχαλάκης, οι ζημιές στην ηλεκτροδότηση ορεινών περιοχών Καλαμπάκας και Πύλης, που είχαν προκληθεί από τις πτώσεις δένδρων στα καλώδια, έχουν αποκατασταθεί, ενώ 24 μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ενεργούν σε σημεία που έχουν προκληθεί καταστροφές στο οδικό δίκτυο κυρίως από καταπτώσεις βράχων.

Ο Ερυθροπόταμος στη Ροδόπη υπερχείλισε, εξαφανίστηκαν δρόμοι στα χωριά Πλατανίτη, Κορνοφωλιά, Μικρό Δέρειο, ενώ κινδύνεψαν άνθρωποι και εκκενώθηκαν χωριά. Το χωριό Λύκειο του Δήμου Αρριανών πλημμύρισε, η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Μέστης – Σαπών διακόπηκε λόγω υπερχείλισης υδάτων, πλημμύρες παρατηρούνται σε Αμάραντα, Φιλύρα και άλλους οικισμούς ενώ στο χωριό Λοφάριο του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών εκκενώθηκαν σπίτια.

Άνδρες της Πυροσβεστικής πραγματοποίησαν απεγκλωβισμούς κατοίκων και ζώων ενώ στήθηκε επιχείρηση διάσωσης κτηνοτρόφου στην Αρίσβη με βάρκα. Η κυκλοφορία σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου διεξάγεται με δυσκολία ενώ υπάρχουν αναφορές για κατολισθήσεις στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής στο ύψος του «Καρανίκτερε».

Δάσκαλοι και καθηγητές από την Αλεξανδρούπολη που διδάσκουν σε χωριά του Έβρου, εγκλωβίστηκαν στο χωριό Τυχερό και Φέρες, ενώ άλλοι, από τον οικισμό Απαλού, απεγκλωβίστηκαν με μπουλντόζα του δήμου. Προβλήματα υπήρξαν και με τη μεταφορά δύο νεφροπαθών, οι οποίοι έπρεπε να κάνουν αιμοκάθαρση. Πρόκειται για κατοίκους του Μεγάλου Δερείου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης καθώς λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, δεν είναι εφικτή η μετακίνησή τους στο νοσοκομείο του Διδυμοτείχου.

Συναγερμός και στον Προμαχώνα Σερρών. Έσπασαν φράγματα παραπόταμου του ποταμού Στρυμώνα και πλημμύρισαν σπίτια. Με δήλωσή του, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής Γιάννης Τορουνίδης επιβεβαιώνει το γεγονός της αύξησης των υδάτων στον ποταμό τονίζοντας ότι «η στάθμη του ποταμού Στρυμόνα ανεβαίνει και αφού ανεβαίνει η στάθμη της Λίμνης υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα στις κτηνοτροφικές μονάδες βουβαλιών που βρίσκονται πέριξ της λίμνης Κερκίνης».

Ανεμοστρόβιλος στα κεντρικά Τζουμέρκα, ξήλωσε ότι βρήκε στο πέρασμά του. Η ταχύτητα του ανέμου υπερέβαινε τα 100 χιλιόμετρα κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προξενήσει ζημιές σε στέγες, σε βεράντες, σε καμινάδες, σε ποιμνιοστάσια. Κάτοικοι, εν τω μεταξύ, ανέφεραν ότι έχουν παρασυρθεί στέγες σε τουλάχιστον είκοσι κατοικίες, καθώς και σε αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις. Πτηνοτροφική επιχείρηση στην περιοχή μεταξύ Κουτσελιού και Χαροκοπίου κινδύνευσε όταν τα νερά που κατέβαιναν μετατράπηκαν σε ορμητικό ποτάμι. Χρειάστηκε να παρέμβουν μηχανήματα ώστε να περισωθεί η μονάδα.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν και την Κοζάνη, καθώς πλημμύρισε κομμάτι του οδοστρώματος στο ύψος του πρώην στρατοπέδου στη Νέα Νικόπολη Κοζάνης. Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της πυροσβεστικής για την επιχείρηση απάντλησης υδάτων. Η Τροχαία Κοζάνης διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο της Εγνατίας Οδού κι η κυκλοφορία διεξάγεται από την Ενωτική Οδό μέσω Κοίλων και Βατερού.

Με σφοδρή νεροποντή ξεκίνησε η κακοκαιρία και στη Χαλκίδα το μεσημέρι. Δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες ακόμα και ανηφόρες την ώρα που η κίνηση των οχημάτων ήταν αυξημένη και γινόταν με δυσκολία. Η βροχή σταμάτησε προσωρινά στη συνέχεια αλλά όπως έχουν αναφέρει οι μετεωρολόγοι τα δύσκολα είναι μπροστά.

