Νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων

Μέσω του ταμείου θα στηριχτεί η χρηματοδότηση δεκάδων χιλιάδων Μικρομεσαίων αλλά και Μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.

Η ενεργοποίηση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων για την παροχή εγγυημένων επενδυτικών δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανακοινώθηκε σε σημερινή τηλεδιάσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, ο διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, Alain Godard, καθώς και εκπρόσωποι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Διαχειριστής του νέου Ταμείου είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), το οποίο θα λειτουργεί ως εγγυητής των δανείων επενδυτικού σκοπού, σε ύψος έως 80%. Το Ταμείο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), του ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100 εκατ. ευρώ. Με την τραπεζική μόχλευση, ο προϋπολογισμός του Ταμείου θα ανέλθει σε 500 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων, με νέα δάνεια χαμηλού επιτοκίου, μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων, η συμφωνία για τη σύσταση του οποίου υπεγράφη στις 6 Μαρτίου 2020, στο Μέγαρο Μαξίμου, από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον τέως αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Andrew McDowell, αποτελεί ένα επιπρόσθετο χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επιχειρηματική ανάκαμψη από την υγειονομική κρίση της πανδημίας COVID-19.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στα πέντε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα -Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Attica Bank και ProCredit Bank-, με τα οποία το ΕΤαΕ έχει ήδη συνάψει επιχειρησιακές συμφωνίες. Τα συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα προβούν, το αμέσως προσεχές διάστημα, σε σχετικές ανακοινώσεις.

O αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε: «Οι επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα μπορούν τώρα να επωφεληθούν από αυτό το νέο και επίκαιρο επενδυτικό πρόγραμμα. Η στενή συνεργασία μεταξύ Ελλήνων και Ευρωπαίων ειδικών σε οικονομικά θέματα τους τελευταίους μήνες θα οδηγήσει σε χρηματοδότηση 500 εκατ. ευρώ για νέες επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται δίπλα στην Ελλάδα σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τις δημόσιες επενδύσεις και το εταιρικό σύμφωνο για το πλαίσιο ανάπτυξης, Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε: «Το ΕΣΠΑ εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό πυλώνα υποστήριξης, ενίσχυσης και ανάπτυξης της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Το νέο αυτό εγγυοδοτικό Ταμείο, που θα διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, αποτελεί μία ακόμη στοχευμένη προσθήκη στο συνεκτικό πλέγμα μέτρων και δράσεων της ελληνικής κυβέρνησης για την παροχή ρευστότητας στην αγορά. Ειδικότερα, αφορά σε εγγυημένα, χαμηλότοκα επενδυτικά δάνεια που θα επιτρέψουν στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κάνουν τις απαραίτητες επενδύσεις, έτσι ώστε να προετοιμαστούν για τη νέα πραγματικότητα που αναμένεται να διαμορφωθεί στην αγορά. Συνεχίζουμε, με "έξυπνα" και στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία να στηρίζουμε ουσιαστικά την ενδυνάμωση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να μεθοδεύουμε την επόμενη μέρα».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, Alain Godard, δήλωσε: «Αυτή η νέα πρωτοβουλία, η οποία υποστηρίζεται από το ελληνικό υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ωφελήσει άμεσα τους τομείς προτεραιότητας χάρη στη γνώση των τοπικών συνθηκών που έχουν οι τραπεζικοί εταίροι μας στην Ελλάδα. Θα διασφαλίσουμε από κοινού ότι εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις θα μπορέσουν να αναπτυχθούν, να καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια. Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, μέσω της τεχνογνωσίας που έχει η ειδική Ομάδα Επενδύσεων για την Ελλάδα σε οικονομικά και τεχνικά θέματα, δεσμεύεται να υποστηρίξει περαιτέρω τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα».