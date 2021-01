Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Γιαγιά 117 ετών θα κάνει το εμβόλιο

Έως το τέλος της εβδομάδας, θα έχουν εμβολιαστεί περίπου 4.500 άτομα από 75 δομές. Τι δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η Αγάπη» στη Νέα Ιωνία επισκέφθηκε σήμερα το πρωί η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας, που απαιτούνται. Η δομή ήταν μία από τις 12 που, βάσει του σχεδιασμού, ήταν στη λίστα εμβολιασμού ηλικιωμένων και εργαζομένων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων για σήμερα, Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021.

Η υφυπουργός Εργασίας συνομίλησε με τους υπεύθυνους της δομής, οι οποίοι την διαβεβαίωσαν ότι όλοι οι ωφελούμενοι που διαμένουν εκεί θα εμβολιαστούν, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι, εκτός από όσους ο θεράπων ιατρός της δομής έκρινε ότι δεν μπορούν, εξαιτίας συγκεκριμένων ιατρικών λόγων.

Επίσης, η κ. Μιχαηλίδου ξεναγήθηκε στο δωμάτιο όπου γίνονται οι εμβολιασμοί και γνώρισε κάποιους από τους φιλοξενούμενους. Όπως την ενημέρωσε η υπεύθυνη της δομής, ανάμεσα στους ωφελούμενους που θα εμβολιαστούν, είναι και η γηραιότερη φιλοξενούμενη σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, η κ. Ελευθερία, που είναι 117 ετών, καθώς έχει γεννηθεί στις 12/4/1903.

Οι εμβολιασμοί σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων ξεκίνησαν την περασμένη Πέμπτη, 7/1/2021. Έως το τέλος της εβδομάδας, θα έχουν εμβολιαστεί περίπου 4.500 άτομα από 75 δομές.

Όπως δήλωσε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «ο προγραμματισμός ακολουθείται αυστηρά και ο εμβολιασμός των συγκεκριμένων ευπαθών ομάδων, καθώς και των φροντιστών τους, θα έχει ολοκληρωθεί, μέχρι το τέλος του μήνα. Έως τώρα, οι εμβολιασμοί γίνονται χωρίς προβλήματα και οι υγειονομικοί των Κινητών Ομάδων Υγείας του ΕΟΔΥ, που πραγματοποιούν τους εμβολιασμούς, δεν έχουν αντιμετωπίσει σοβαρές παρενέργειες. Οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας είναι πρόθυμοι, συνεργάσιμοι και χαρούμενοι, που προχωρούν προς την "Ελευθερία"».