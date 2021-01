Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβολιασμός: Αριθμός ρεκόρ για τα ραντεβού

Πόσα ραντεβού έχουν κλειστεί από το απόγευμα της Δευτέρας. Πόσοι εμβολιασμοί έχουν γίνει μέχρι στιγμής.

Αριθμός ρεκόρ 60.000 ραντεβού έχουν κλειστεί από χθες το απόγευμα που ανέβηκε η πλατφόρμα για τον προγραμματισμό των ραντεβού για τον εμβολιασμό στο emvolio. gov.gr.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί εμβολιασμοί μέχρι αυτή την ώρα είναι 55.800, κάτι που μεταφράζεται στο 0,53% του πληθυσμού.

αναφέρουν κύκλοι του Υπουργείου Υγείας, από τις 20 Ιανουαρίου, στα εμβολιαστικά κέντρα νοσοκομείων του ΕΣΥ, προστίθενται και τίθενται σε λειτουργία τα πρώτα 144 εμβολιαστικά κέντρα των Κέντρων Υγείας σε όλη τη χώρα. Μάλιστα, αυτό ο αριθμός θα αυξάνεται σταδιακά, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του προγράμματος «Ελευθερία», αλλά και φυσικά με βάση τον διαθέσιμο αριθμό εμβολίων.



Υπενθυμίζεται πως ο εμβολιασμός κατά του φονικού ιού στον γενικό πληθυσμό ξεκινά από τις 16 Ιανουαρίου.