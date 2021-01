Πολιτική

LIVE: Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΑΝΤ1

Σε απευθείας μετάδοση, παρακολουθείστε όσα λέει ο Πρωθυπουργός για την πανδημία και την διαχείριση της, τους εμβολιασμούς, το lockdown και τα μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά κι επιχειρήσεις. Η πορεία της οικονομίας και οι εξελίξεις στα εθνικά θέματα.