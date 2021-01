Κοινωνία

Νεκρές σε τροχαίο μητέρα και η κορούλα της

Μια οικογενειακή τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 5.30 το απόγευμα στην περιοχή των Μοιρών και πιο συγκεκριμένα στη διασταύρωση της Φανερωμένης προς Γαλιά του Δήμου Φαιστού.

Όχημα στο οποίο επέβαινε μια 36χρονη γυναίκα με το κοριτσάκι της, μόλις δύο ετών, συγκρούστηκε με όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα η γυναίκα και το ανήλικο παιδί της. 'Αμεσα έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τη γυναίκα και το παιδί στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε στο ΚΥ και τους δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες στο δεύτερο όχημα, όπου κρίθηκε ότι πρέπει να μεταφερθούν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Τα αίτια πρόκλησης του τροχαίου διερευνώνται.