Πολιτική

Δένδιας: σειρά έχει η επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης

Ψηφίστηκε επί της αρχής η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. «Επεδείχθη εθνική ομοψυχία», σχολίασε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ψηφίστηκε επί της αρχής, από την επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας το σχέδιο νόμου "Καθορισμός του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων Νήσων μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου". "Ναι", επί της αρχής του νομοσχεδίου δηλώνει και η αντιπολίτευση με την εξαίρεση του ΚΚΕ που θα δηλώσει "παρών".

«Επεδείχθη εθνική ομοψυχία. Δεν υπήρξε το σύνηθες κλίμα των αντεγκλήσεων, της προσπάθειας να αποκομίσει κάποιος μικροκομματικό όφελος αλλά υπήρξε ευρεία συναίνεση στη βασική τοποθέτηση», σχολίασε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σημειώνοντας ότι σε αυτό το πλαίσιο εντάσσει και την ψήφο "παρών" του ΚΚΕ.

«Η Ελλάδα ασκεί δικαίωμα κυριαρχίας. Το ασκεί στο Ιόνιο μέχρι το Ταίναρο. Το λέω για να καταγραφεί στα πρακτικά, να ακουστεί εντός της αιθούσης, αλλά κυρίως εκτός της αιθούσης, ότι η Ελλάδα επιφυλάσσεται απολύτως του δικαιώματος της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα και να ασκήσει τα δικαιώματα της εθνικής κυριαρχίας. Δεν διανοείται ότι μπορεί να αποποιηθεί οιοδήποτε εξ αυτών», είπε ο Νίκος Δένδιας και επανέλαβε ότι «η επόμενη φάση θα αφορά την περιοχή νότια της Κρήτης και γίνονται επ΄αυτού οι σχετικές μελέτες». Όπως δε προσέθεσε «αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 νμ και στο Αιγαίο πέλαγος».

Ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε σημαντική και την τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, που «σαφέστατα ξεκαθάρισε την θέση της χώρας του ως προς το δικαίωμα κυριαρχίας της Ελλάδας».

Ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι κατά το διάστημα που είναι υπουργός Εξωτερικών ενημερώνει τα κόμματα επί των κινήσεων τακτικής της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. «Μιλώ για κινήσεις τακτικής, γιατί θεωρώ ότι οι κινήσεις στρατηγικής ακολουθούν τους βασικούς άξονες που η χώρα έχει συμφωνήσει», σημείωσε με νόημα και πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο αυτό, θα υπάρξει συνάντηση με τους εκπροσώπους των κομμάτων την ερχόμενη Δευτέρα. «Επ΄αυτού αν υπάρξουν ερωτήσεις όσον αφορά τις λεπτομέρειες που οδήγησαν στην επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών, θα είμαι έτοιμος να τις απαντήσω και να τις διευκρινίσω. Δεν αποτελούν κάτι που αξίζει τον κόπο να απασχολήσει τον χρόνο της Βουλής των Ελλήνων», είπε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι έχει σημειώσει τις νομοθετικές βελτιώσεις που έχει προτείνει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ και ενημέρωσε ότι σήμερα θα κατατεθεί μια νομοτεχνική αλλαγή και στην αναφορά του Προεδρικού Διατάγματος για τους κλειστούς κόλπους θα προστεθεί η φράση "ως εκάστοτε ισχύει", διότι η χώρα μπορεί για οποιοδήποτε λόγο, κάποτε να θελήσει να το τροποποιήσει.

«Σήμερα ήταν μια εξαιρετική ημέρα για τη Βουλή των Ελλήνων. Μια ημέρα ομοθυμίας, ομοψυχίας, εθνικής συνεννόησης, εθνικής συναίνεσης. Από τις σπάνιες ευκαιρίες που δίδονται στη ζωή ενός βουλευτή, ενός υπουργού. Είμαι βαθιά συγκινημένος, σας ευχαριστώ θερμότατα για την τοποθέτησή σας που υπηρετεί το εθνικό συμφέρον», είπε ο υπουργός Εξωτερικών.