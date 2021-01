Κοινωνία

Ανήλικοι άρπαξαν το κομπόδεμα γιαγιάς

Τις οικονομίες από μια ανύμπορη γυναίκα έκλεψαν έξι ανήλικοι.

Μπορεί η Ανθηλη να βρίσκεται σε καθεστώς καραντίνας από την περασμένη Παρασκευή ωστόσο οι κλοπές, στο εσωτερικό της τοπικής κοινότητας, από παραβατικά στοιχεία, και παρά την έντονη αστυνομική δύναμη, δεν λείπουν.

Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι της Ανθήλης, τις πρώτες απογευματινές ώρες νεαροί τσιγγάνοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν μία 83χρονη γυναίκα και να της κλέψουν 1.200 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιαγιά φοβόταν να μην την κλέψουν και κρατούσε τα χρήματα πάνω της. Κατά τις περιγραφές 5-6 ανήλικοι τσιγγάνοι, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει και άλλες φορές προβλήματα, κατάφεραν να την ακινητοποιήσουν να της αποσπάσουν το ποσό και να εξαφανιστούν.

“Η κατάσταση είναι τραγική. Έχουμε τα ζητήματα που έχουμε με το Lockdown έχουμε και τις κλοπές από τους Ρομά. Δεν είναι η πρώτη φορά που δημιουργούνται παρόμοια ζητήματα και δυστυχώς δεν θα είναι και η τελευταία…” είπε κάτοικος της περιοχής στο Lamianow.gr

Η γιαγιά αφού συνήλθε από την κλοπή ειδοποίησε τους δικούς της ανθρώπους οι οποίοι με τη σειρά τους κάλεσαν την αστυνομία για να ελέγξουν για τους ύποπτους της κλοπής.

Προανάκριση για το συμβάν, κάνει η υποδιεύθυνση ασφαλείας Λαμίας.

