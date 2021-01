Πολιτική

Στέιτ Νιτπάρτμεντ στον ΑΝΤ1: στηρίζουμε τις επαφές Ελλάδας - Τουρκίας

Η «παρέμβαση» της αμερικανικής διπλωματίας, ενόψει του νέου κύκλου διαλόγου. Τι αναφέρει για την ατζέντα των συζητήσεων.

Οι ΗΠΑ χαιρετίζουν την επανάληψη των διερευνητικών συνομιλιών Ελλάδας-Τουρκίας, οι οποίες θα έχουν ως αντικείμενο θέματα θαλάσσιας οριοθέτησης, σημειώνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών απαντώντας σε ερώτηση του ανατοποκριτή του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ Θανάση Τσίτσα, η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι οι συνομιλίες έχουν τη προοπτική να οδηγήσουν στον περιορισμό των περιφερειακών εντάσεων.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν όλες τις προσπάθειες μείωσης των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και χαιρετίζουν τις πληροφορίες ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι έτοιμες να ξεκινήσουν διερευνητικές συνομιλίες πάνω σε θέματα θαλάσσιας οριοθέτησης. Αυτές οι συνομιλίες έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στη μείωση των περιφερειακών εντάσεων», σημείωσε χαρακτηριστικά.